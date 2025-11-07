So viel Langer Samstag wie noch nie

Der Lange Samstag ist ein Fixpunkt im Churer Veranstaltungskalender. Seit 2007 lockt er alljährlich Tausende Kulturbegeisterte in die Konzertsäle und Museen, in die Theater, Galerien und die Off-Spaces der Kantonshauptstadt. Dieses Jahr nehmen so viele Häuser wie noch nie teil: 28 verschiedene Institutionen kuratieren über 100 abwechslungsreiche Kurzprogramme und präsentieren von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr nachts mehr als 250 Veranstaltungen.

Sieben Häuser nehmen dieses Jahr zum ersten Mal teil. Der WWF Graubünden feiert sein 50 Jahre Jubiläum mit einer interaktiven Ausstellung zum ökologischen Mulitalent Moor im Schulhaus Quader. Die Medienfamilie Südostschweiz öffnet ihr Medienhaus und gibt Einblicke in die Radio- und Fernsehstudios – unter anderem mit einem Live-Talk mit Schwingerkönig Armon Orlik. Mit dem Viadukt Museum Langwies ist erstmals auch eine regionale Partnerinstitution dabei. Gemeinsam mit der Rhätischen Bahn bietet der museale Aussenposten bahnhistorische Höhepunkte wie die Begehung des Langwieser Viadukts.

Im Literaturhaus Graubünden geht es mit Bildlegenden zu Autoportraits aus Familienalben auf einen Roadtrip, während die Ausstellung Architecture of Memory in der Stadtgalerie eine Erinnerungsreise in die Räume der Kindheit von über 50 Architekt:innen aus der Schweiz ist. Wie Kultur entsteht zeigt die Raumstelle des Kulturraumnetzwerks indem die Kulturschaffenden ihre Ateliers, Studios und Musikräume öffnen. Zum Tanz lädt Tango Chur in seine Räumlichkeiten an der Gürtelstrasse. Nach einem Crashkurs in den Grundschritten des Tango Argentino ist das Publikum bestens gerüstet für das weitere bewegte Programm.