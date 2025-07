So lagern Sie Lebensmittel richtig: Tipps rund ums Einfrieren und Kühlen

Aber nicht nur das Frischhalten der Lebensmittel steht hier im Mittelpunkt, es geht auch darum, in der Küche eine gute Organisation zu haben. Hinzukommt noch, dass man sich unbedingt an Hygienevorschriften halten sollte. Es geht nicht nur darum, dass man die Lebensmittel arglos in den Gefrierschrank schmeisst. Es sollte vielmehr darum gehen, dass man die verschiedenen Temperaturzonen versteht und auch weiss, welche Lebensmittel wie auf Kälte reagieren. Viel zu oft werden Kühlschränke und Gefrierschränke nicht effizient genutzt. Hier steckt viel mehr dahinter, als die meisten denken.

Die perfekten Küchengeräte zum Kühlen und Einfrieren

Wer wert auf eine hervorragende Funktionalität beim Kühlen und Einfrieren legt, der sollte sich einen kostensparenden und modernen Gefrierschrank besorgen. Ein Gefrierschrank ist dazu da, beim Einfrieren den biologischen Prozess von Lebensmitteln so gut wie komplett anzuhalten. Dies bedeutet im Klartext so viel, wie dass verderbliche Lebensmittel aller Art für einen längeren Zeitraum konserviert werden können. Dabei gehen die Qualität und auch die Nährwerte nicht verloren. Dies ist eine praktische Methode, um sich essenstechnisch perfekt zu organisieren. Besonders Berufstätige oder Familien profitieren hier sehr. Es können Mahlzeiten auf Vorrat vorgekocht werden, so dass eine flexible Essensplanung ermöglicht wird. Man spart sich viel Zeit unter der Woche, wenn man sich einfach nur das vorgekochte Essen auftauen muss. Es gibt viele, die sich sonntags in die Küche stellen und sich die ganze Woche vorkochen. So bleibt ihnen das Kochen während des stressigen Alltags erspart. Berufstätige nehmen sich so auch gern Mahlzeiten mit auf die Arbeit, anstatt unnötig Geld in den Kantinen oder Restaurants auszugeben.

Die optimale Nutzung

Wer sich einmal Zeit nimmt und die Funktionsweise seines Gefrier- und Kühlschrankes genau versteht, der kann die maximale Effizienz aus ihr ziehen. Ein Kühlschrank ist in ganz unterschiedliche Temperaturzonen unterteilt:

Unteres Fach, direkt über dem Gemüsefach : kühlster Bereich. Dieser Bereich eignet sich für leicht verderbliche Lebensmittel, wie Fleisch oder Fisch.

Mittlerer Bereich: dies ist der ideale Bereich für Milchprodukte.

Oberes Fach: hier können Rest oder auch Aufstriche gelagert werden. Verpackte Lebensmittel sind hier gut untergebracht. In der Regel haben solche Verpackungen niedrigen Temperaturen nötig.

Kühlschranktür: hier liegt der Bereich mit den höchsten Temperaturen. Getränke, Saucen oder Eier können hier problemlos verstaut werden.



Die Rückwand des Kühlschrankes sollte nicht mit den Produkten in Berührung kommen, da diese ansonsten festfrieren können. Auch ist es ratsam, den Kühlschrank nicht zu überfüllen. Es muss eine gute Luftzirkulation gewährleistet werden. Nur so kann die Haltbarkeit der Lebensmittel maximal ausgenutzt werden.