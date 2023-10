So einfach eine Freude schenken

Die 1845 gegründete Plankis Stiftung, die man vor allem als Institution kennt, welche betreutes Wohnen mit sinnspendendem Arbeiten verbindet, kann mehr. Im Plankis werden in verschiedenen Abteilungen Kunstwerke und Lebensmittel geschaffen, die Auge und Gaumen verwöhnen.

Die ‹Plankis Gnuss-Box› ist die Bühne für die schmackhaften Stars vom Plankis.

Es gibt sie in verschiedenen Varianten oder auch ganz individuell für jeden Geschmack zusammengestellt. Die Geschenksäcke, die im Plankis mit viel Liebe und Sorgfalt von Hand zusammengestellt werden, erfreuen sich seit Jahren grösster Beliebtheit. Neu ist der frische Look des umgestalteten Geschenk-Sets, sowie eine ökologischere Verpackung. In der «Gnuss-Box» reihen sich neu die Produkte in einer schicken Kartonschachtel aneinander, was sogar aus logistischer Sicht mehr Sinn macht.