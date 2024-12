Silvester im Casino Bad Ragaz

Von aufregenden Verlosungen am Glücksrad über exquisites Fingerfood bis hin zu mitreissenden Beats des DJs – dieser Silvesterabend wird unvergesslich.

Spannende Verlosungen am Glücksrad

Ein Höhepunkt des Abends: Die Verlosungen, bei denen grossartige Preise auf glückliche Gewinner warten. Jeder Besucher und jede Besucherin erhalten beim Eintritt eine Losnummer, deren Gegenstück in die Lostrommel wandert. Zu den festgelegten Zeiten (21:00, 22:00, 23:00, 24:00, 01:00 und 02:00 Uhr) werden die Gewinner gezogen, die dann am Glücksrad drehen dürfen. Mit Spannung und Vorfreude erleben die Gäste, wie das Glücksrad die Preise enthüllt – ein Nervenkitzel, der den Abend zusätzlich bereichert. Wer sein Glück versuchen möchte, sollte rechtzeitig vor Ort sein und die Chance nicht verpassen.



Show-Act: Corinne Mathis

Für Staunen und Begeisterung sorgt die talentierte Künstlerin Corinne Mathis. Die zehnfache Schweizer Meisterin in Tanz- und Turn-Disziplinen hat mit ihren beeindruckenden Fähigkeiten auf internationalen Bühnen überzeugt. Bekannt aus Events wie dem Tingel Tangel Varieté oder der Palazzo Dinnershow begeistert sie mit einer Mischung aus Sportakrobatik, Tanz und Eleganz. Mit ihrer Solo-Performance schafft sie einen Moment voller Magie und Faszination, der das Publikum in eine Welt voller Anmut und Körperbeherrschung entführt.



DJ Bobby Sanchez – Partystimmung garantiert

Für den passenden Soundtrack des Abends sorgt ab 20:00 Uhr DJ Bobby Sanchez. Mit einer abwechslungsreichen Mischung aus aktuellen Hits, Klassikern und energiegeladenen Beats heizt er die Stimmung an. Ob beim entspannten Drink an der Bar oder beim Tanzen – seine Musik schafft die perfekte Atmosphäre für einen stimmungsvollen Jahreswechsel.



Kulinarische Genüsse und Mitternachts-Cüpli

Neben der Unterhaltung kommen auch die kulinarischen Genüsse nicht zu kurz. Den Gästen wird feines Fingerfood serviert, das perfekt zu einem Abend voller Glamour und guter Laune passt. Um Mitternacht wird traditionell mit einem Glas Cüpli auf das neue Jahr angestossen – ein prickelnder Moment, der die ersten Minuten von 2025 gebührend einleitet.



Erinnerungen für die Ewigkeit: Die Fotobox

Damit die schönen Momente dieses besonderen Abends nicht verloren gehen, steht eine Fotobox bereit. Die Gäste können ihre Erinnerungen festhalten und direkt ausdrucken – ein Andenken an einen unvergesslichen Silvesterabend im Casino Bad Ragaz.



Das neue Jahr stilvoll beginnen

Das Casino Bad Ragaz bietet mit seiner stilvollen Atmosphäre und einem abwechslungsreichen Programm den idealen Rahmen, um 2024 gebührend zu verabschieden und 2025 mit Freude zu begrüssen.



Das Team des Casino Bad Ragaz freut sich auf Ihren Besuch und wünscht allen Gästen einen glanzvollen Start ins 2025!