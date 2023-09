Seminare in Zeiten von Online-Meetings

Ein weiterer wichtiger Faktor für moderne, erfolgreiche Seminare und Workshops ist das richtige Umfeld. Hierbei überzeugt das stettli resort mit vielen Vorteilen. Im ehemaligen Bauernweiler fühlen sich Businessveranstaltungen im stettli resort wie ein kleiner Urlaub an. Nahe Churwalden, dem Einstieg in die beliebte Ferienregion Lenzerheide, umgeben von eindrucksvollem Bergpanorama, kommt man aus eurem Arbeitsalltag heraus und nutzt die inspirierende Umgebung für neue Ideen. Das stettli resort legt dabei grossen Wert darauf, besondere Momente in zwangloser Atmosphäre zu schaffen. Es bietet nachhaltige und businessfreundliche 4*-Wohnungen für Gruppen auf Hotelstandard – jedes Schlafzimmer mit eigenem Bad, moderne Seminar- und Festräume sowie eine regionale Küche. Ein individuell zusammengestelltes Rahmenprogramm rundet das Angebot ab. Wer also nach einem Ort sucht, der sowohl professionelle als auch entspannende Elemente für ein erfolgreiches Seminar kombiniert, wird im stettli resort fündig.