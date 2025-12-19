Schweizer Abflüsse verstopfen – Grund Nummer 4 kennt kaum jemand

Wer in der Schweiz lebt, weiß: Hier ist nicht nur das Trinkwasser hart, sondern manchmal auch das Leben eines Abflusses. Zwischen älteren Gebäuden, kalkhaltigem Wasser und Küchengewohnheiten, die stark von Fondue, Raclette und Pasta geprägt sind, haben unsere Leitungen einiges auszuhalten. Wenn der Abfluss plötzlich gluckert, langsam abläuft oder streng riecht, steckt meist mehr dahinter als nur „ein bisschen Schmutz“.

Grund genug, die 6 ekligsten Ursachen genauer anzuschauen – inklusive einer, von der fast niemand weiß.

1. Haare, die sich zu dichten «Filzrollen» verwandeln

Haare gehören eigentlich auf den Kopf – und doch landen sie zuverlässig im Duschabfluss. Zusammen mit Duschgel und Shampoo bilden sie eine zähe, klebrige Masse, die sich im Rohr festsetzt.

Mit der Zeit entsteht daraus eine richtig kompakte Filzmatte, die kaum noch Wasser durchlässt.

Tipp: Ein einfacher Haarfang-Sieb erspart viel Ärger und erstaunlich viele Notfalleinsätze.

2. Fettige «Fatbergs» in Küchenleitungen

Was flüssig in die Spüle gegossen wird, bleibt selten lange flüssig. Besonders Fondue- und Raclette-Fett kühlt im Rohr sofort ab und verbindet sich mit Spülmittel zu harten, wachsartigen Brocken.

Diese sogenannten Fatbergs wachsen Schicht für Schicht und verengen die Leitung so stark, dass selbst klares Wasser Mühe hat, durchzukommen.

3. Speisereste, die nie in die Spüle gehören

Obwohl wir es alle wissen, passiert es trotzdem: Reste landen im Abfluss, die dort absolut nichts zu suchen haben. Besonders häufig in Schweizer Haushalten sind:

Kaffeesatz – verhält sich wie feiner Beton

Pasta – quillt auf und wird schleimig

Käsereste – Fondue- und Raclette-typisch, sehr hartnäckig

Diese Mischung verbindet sich mit kaltem Wasser und Fett zu einer blockierenden Schicht, die sich oft nur mechanisch entfernen lässt.

4. Chemische Reinigungsmittel, die neue «chemical clogs» bilden

Das ist der Überraschungseffekt, den kaum jemand kennt: Viele chemische Abflussreiniger lösen nicht nur wenig – sie können sogar neue Verstopfungen verursachen.

Warum?

Fett kann durch die Reaktion verhärten

Haare verwandeln sich in eine gummiartige Klumpenmasse

In älteren Metallrohren kann die Chemie das Material angreifen

Die Mischung aus Chemikalien, Kalk und Seifenresten bildet neue, schwer lösbare Pfropfen



Kurz gesagt: Chemische Reiniger funktionieren manchmal, aber wenn sie schiefgehen, dann richtig.

5. Feuchttücher & Hygieneartikel – die textilen «Stöpsel»

Trotz Verpackungsversprechen lösen sich die meisten Feuchttücher im Wasser kaum auf. Stattdessen verhaken sie sich, bilden textile Knoten und blockieren die Rohrleitungen extrem effektiv. Auch Wattestäbchen, Wattepads und Hygienebinden führen zu massiven Verstopfungen, besonders in Mehrfamilienhäusern.

6. Kalkablagerungen durch hartes Schweizer Wasser

Die Schweiz hat nicht nur gutes, sondern auch sehr hartes Wasser. Das bedeutet, dass sich mit der Zeit Kalk an den Rohrwänden absetzt.

Diese Kalkschichten verengen den Durchmesser der Leitung. Plötzlich reicht dann ein kleiner Fettrest oder ein Haarbüschel, um das Rohr komplett lahmzulegen.

In vielen Altbauten ist Kalk der eigentliche Grund, warum Verstopfungen immer wieder zurückkehren.

Wie man die meisten Probleme vermeidet

Viele Verstopfungen lassen sich mit einfachen Gewohnheiten verhindern:

Fett nie in den Abfluss gießen

Kaffeesatz im Kehricht entsorgen

Haarfang-Siebe verwenden

Chemie nur im absoluten Notfall und sparsam einsetzen

Regelmäßig heißes Wasser durchlaufen lassen



Aber nicht alle Blockaden sitzen direkt unter dem Lavabo oder in der Dusche. Manche liegen tiefer im System, zum Beispiel in der Fallleitung oder im Anschluss an die Hausinstallation. In solchen Fällen helfen Hausmittel nur wenig, und ständiges „Selberprobieren“ kann das Problem sogar verschlimmern.

Wenn das Wasser immer wieder schlecht abläuft, Geräusche macht oder sich in mehreren Räumen gleichzeitig staut, lohnt sich der Blick eines Profis. In solchen Situationen hilft ein qualifizierter Sanitär in der Nähe, der schnell vor Ort ist und auch hartnäckige oder tieferliegende Verstopfungen zuverlässig behebt.