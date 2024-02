Schulwandel für die Zukunft unserer Kinder

Diese und weitere Ziele setzt sich die Schule Wüssenswerk, welche aktuell in der Region Chur bis Thusis entsteht. Das Wüssenswerk ist ein zukunftsorientierter

Bildungsort mit einem bewilligten Konzept des Kantons Graubünden.

Dank vielseitigen, modernen und reformpädagogischen Unterrichtsmaterialien werden die Kinder nach ihrem inneren Bauplan begleitet. Die kleine und altersdurchmischte Klasse ermöglicht einen persönlichen Beziehungsaufbau sowie eine individuelle Förderung und Begleitung des einzelnen Kindes.

Der Unterricht im Wüssenswerk ist in vier verschiedene Zeitgefässe gegliedert. Eines davon nennt sich “Lernen unterwegs”. Hier erkunden die Kinder gemeinsam mit einem ausgebildeten Wildnispädagogen verschiedene Unterrichtsinhalte in der Natur und im realen Leben. Die Pflichtfächer werden in verschiedenen Wüssensräumen angeboten, in denen die Primarschüler Inhalte aus dem Lehrplan 21 entdecken. Die Kinder werden in ihrer ganzheitlichen Entwicklung begleitet, indem Resilienz und Achtsamkeit ein fester Bestandteil des Stundenplanes darstellen. Dank dem übergeordneten Zeitgefäss “Freiarbeit”, in dem die Schüler zusammen mit Fachexperten an selbstgewählten und organisierten Projekten arbeiten, wird die intrinsische Motivation gestärkt und erhalten. Hier kommen Future Skills wie Kommunikation, Kreativität und Reflexion zum Einsatz.

Das Gründungstrio freut sich über die unglaubliche Resonanz, welche das Wüssenswerk ausgelöst hat. Daher werden weitere Informationsveranstaltungen für interessierte Eltern am 15.02.2024 und 21.03.2024 angeboten. Die ersten beiden Veranstaltungen waren innert kurzer Zeit ausgebucht und ein voller Erfolg.

Die Informationsveranstaltungen bieten interessierten Eltern die Möglichkeit, in den zukünftigen Schulalltag der Kinder einzutauchen. Sie können mit den Lernmaterialien experimentieren und aktiv die Vision vom Wüssenswerk miterleben.

Neugierig geworden? Unter www.wüssenswerk.ch erfahren Sie mehr - Heute aktiv werden für die Generationen von morgen.