Schokoladenmanufaktur Merz in Chur

Der Weg zur eigenen Schokolade

«Vor sechs Jahren entschlossen wir uns, selber Schokolade herzustellen», erzählt Sabrina Fry-Merz, die mit ihren Geschwistern Seraina und Roni Merz die Geschicke des Familienunternehmens in dritter Generation steuert. «Dabei setzen wir stark auf regionale Produkte», ergänzt sie. So finden beispielsweise Baumnüsse aus dem Rheintal oder Hanfnüsse vom Alpenpionier ihren Weg in die Schokolade. Bei den Kakaobohnen, die das Unternehmen importieren muss, achte man auf die Herkunft. «Wir beziehen unsere Bio-Kakaobohnen aus Fairtrade-Produktion bewusst von Produzenten aus der Dominikanischen Republik und aus Peru.. An diesen Orten ist das Anbaugebiet überschaubar und gut kontrolliert.» Noch bevor man mit der Schokoladenproduktion begonnen habe, hätten sie sich die Frage der Herkunft gestellt, denn: «Faire Anstellungsbedingungen waren für uns zentral.» So arbeitet Merz ausschliesslich mit Partnern zusammen, die über einen guten Ruf verfügen und die Philosophie eines fairen Handels und von Bio-Qualität teilen. Und die Produktion von inzwischen jährlich 18 Tonnen Schokolade entstand nicht über Nacht. «Wir tüftelten ein Jahr im zweiten Untergeschoss des Gebäudes an der Rezeptur der Schokolade», sagt Fry-Merz. Dutzende Geschmackstests mit verschiedensten Zielgruppen wurden durchgeführt, bis man mit der Rezeptur zufrieden war. Erst dann folgte der Umzug in die neuen Räumlichkeiten, ins Erdgeschoss, die Seraina Merz als Architektin entworfen hat und wo man den Chocolatiers bei der Herstellung zuschauen kann.