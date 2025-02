Revolutionäre Hautpflege

Die Tamina Therme steht seit jeher für Entspannung, Gesundheit und Wohlbefinden. Eingebettet in die atemberaubende Natur von Bad Ragaz ist sie ein Ort, an dem Gäste die Hektik des Alltags hinter sich lassen und neue Kraft schöpfen können. Mit dem wohltuenden Thermalwasser, das aus der weltbekannten Tamina-Schlucht sprudelt und einer der vielfältigsten Saunalandschaften der Schweiz, bietet die Therme ein ganzheitliches Wohlfühl-Erlebnis auf höchstem Niveau.



Ein Wellnessbereich, der keine Wünsche offen lässt

Klassische Massagen, Sport- und Fussreflexzonenmassagen sowie Lymphdrainagen sorgen für Entspannung und neue Energie. Kosmetische Gesichtsbehandlungen oder Pedi- und Maniküren in der Pedi-Lounge unterstützen ein positives Körpergefühl.



Dieses umfassende Angebot wird nun durch eine innovative Methode zur Körper- und Hautpflege ergänzt: die LPG® Endermologie®.



Neue Dimension der Körperpflege

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Haut auf natürliche Weise straffen, hartnäckige Fettpolster reduzieren und gleichzeitig das allgemeine Wohlbefinden steigern – und das alles ganz ohne invasive Eingriffe. Genau das bietet die LPG® Endermologie®, eine revolutionäre Methode, die auf mechanischer Zellstimulation basiert. Diese Technologie regt die körpereigenen Prozesse an, fördert die Produktion von Kollagen, Hyaluron und Elastin und hilft dabei, den Körper sanft zu formen.



Individuell abgestimmte Behandlungen

Das Angebot der Tamina Therme umfasst eine breite Palette an LPG®-Behandlungen, die individuell auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abgestimmt werden. Sie haben die Möglichkeit, gezielt die Körperzone auszuwählen, die Sie behandeln lassen möchten – sei es der Bauch, Po, Oberschenkel, Hüfte oder eine andere Region. Diese massgeschneiderte Herangehensweise sorgt dafür, dass jede Behandlung perfekt auf Ihre Ziele ausgerichtet ist.

Ob Sie Ihre Körperkonturen sanft modellieren, die Haut straffen oder Ihre natürliche Schönheit unterstreichen möchten – jede Anwendung ist darauf ausgelegt, Ihnen ein Gefühl von Leichtigkeit, Frische und tiefem Wohlbefinden zu schenken. Durch die Kombination aus modernster Technologie und individueller Anpassung bieten unsere LPG®-Behandlungen sichtbare Ergebnisse und eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre.

Auch für das Gesicht bieten wir spezielle Behandlungen an, die Ihre Haut zum Strahlen bringen: Fältchen werden sanft geglättet, der Teint verbessert und Ihre Haut erhält eine frische sowie jugendliche Ausstrahlung.



Technologie trifft Wellness: Ein Erlebnis für Körper und Geist

Mit der LPG® Endermologie® setzt die Tamina Therme neue Massstäbe im Bereich Wellness und Schönheit. Als perfekte Ergänzung zu unseren bestehenden Angeboten lädt sie Sie dazu ein, Ihre natürliche Schönheit zu unterstreichen und sich selbst etwas Gutes zu tun. Was die LPG® Endermologie® bei uns in der Tamina Therme so besonders macht, ist die Verbindung von modernster Technologie und unserer bewährten Wellness-Philosophie. Jede Behandlung wird in der ruhigen, erholsamen Atmosphäre der Therme durchgeführt, sodass sich nicht nur Ihr Körper, sondern auch Ihr Geist regenerieren kann.



Ein Angebot, das weiter wächst

Wir arbeiten stetig daran, unser Angebot zu erweitern, um Ihnen noch mehr Möglichkeiten zur Erholung und Selbstfürsorge zu bieten. Lassen Sie sich überraschen, was die Zukunft bringt – unser Ziel ist es, Ihr Wohlbefinden immer wieder aufs Neue zu fördern.



Weitere Informationen zu den verschiedenen Behandlungen und zum Buchungsangebot finden Sie auf unserer Website unter:

www.taminatherme.ch/lpg-endermologie



LPG® Endermologie® – hautnah kennenlernen

Freitag, 4. April 2025

Erfahren Sie mehr über diese revolutionäre Methode und sichern Sie sich Ihren Platz – die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Alle Informationen und die Anmeldung finden Sie unter: www.taminatherme.ch/lpg-event