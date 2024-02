Rauchfrei und elektrisch Der umfassende Guide zur E-Zigarette

Das Bewusstsein, dass Nikotin alles andere als gesundheitsfördernd ist, veranlasst immer mehr Raucher dazu, sich nach einer Alternative umzusehen. Fakt ist: Den meisten Rauchern fällt es schwer, von einem Glimmstängel abzulassen. Besondere Aufmerksamkeit bei den Alternativlösungen gilt der elektrischen Variante. Erste Essentials zur E-Zigarette, die einen Überblick verschaffen, werden in diesem Artikel geboten.

E-Zigarette: Der Teufel liegt im Detail

Anders als eine Tabakzigarette raucht man eine E-Zigarette nicht. Vom Rauchen spricht man lediglich, wenn sich Naturtabak während des Verbrennungsprozesses in einen feinen Nebel verwandelt. Bei der Vape (so wird die E-Zigarette international genannt) gibt es keinen Naturtabak, sondern einen Behälter mit einer Flüssigkeit. Dies ist ein Liquid mit einer Trägerflüssigkeit, welche mit Aromen individuell angereichert wird. Statt zu verbrennen, verdampft die Flüssigkeit, sobald die Verdampfereinheit der E-Zigarette auf eine Temperatur von etwa 140 Grad Celcius erhitzt wird. Auch hier entsteht ein feiner Schleier, der in der Luft als Rauch wahrgenommen wird, tatsächlich aber Wasserdampf entspricht.

Gesundheitsmythos E-Zigarette: Gesundheitsfördernder, aber nicht gesund

Die E-Zigarette umgibt immer wieder das Gerücht, eine gesunde Alternative zur Tabakzigarette zu sein. Das ist schlichtweg falsch. Auch in einer Vape stecken zahlreiche Stoffe, die der Gesundheit schaden können.



Dies sind z. B.:

Glycerin

Propylen

Glykol



Und auch hier kann Nikotin wie bei der Zigarette eine Rolle spielen. Beim Kauf eines Liquids sollte man auf den Zusatz "nikotinhaltig" oder "mit Nikotin" achten. Einige Liquids sind mit Nikotin in unterschiedlichen Quantitäten erhältlich. Andere wiederum präsentieren sich nikotinfrei.

Deshalb kann eine E-Zigarette grundsätzlich als vergleichsweise gesundheitsfördernder als die Tabakzigarette verstanden werden. Von "gesund" kann aber dennoch keine Rede sein.

Ausstieg aus dem Raucherdasein: Mit einer E-Zigarette möglich?

Ob der Umstieg gelingt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ganz ohne Willenskraft geht es auch bei einer E-Zigarette nicht. Des Weiteren ist ein Ausstieg aus dem Nikotinkonsum nur dann möglich, wenn ein Liquid ohne Nikotinanteil gekauft wird. Viele Raucher versuchen, an Aromen wie Menthol, bunten Früchten, Beeren und Süßem wie Schokolade oder Karamell bei einem in den Vape Shops gebotenen Liquid ersatzweise Gefallen zu finden. Während es den einen etwas schneller gelingt, kommen andere an einem E-Liquid mit Nikotin dennoch nicht vorbei.

Was passiert, wenn das Liquid aufgebraucht ist?

Bei einer E-Zigarette gibt es verschiedene Systeme. In die klassische Ausführung ist ein leistungsstarker Akku (Lithium-Ionen) integriert. Ein Lämpchen leuchtet auf, wenn sich der Inhalt des Liquidbehälters dem Ende entgegen neigt. Dies ist der späteste Zeitpunkt, an dem man den Nachkauf eines Liquids auslösen sollte.

Darüber hinaus gibt es die Einweg E-Zigarette. Sie ist ein Wegwerfartikel, der zwar etwas mehr Müll produziert, sich aber vor allem auf Reisen als äußerst praktikabel erweist. Entsorgt wird die Einweg E-Zigarette, sobald der Liquidbehälter vollständig geleert ist.

Vapen als Lifestyle

Für einige Menschen entspricht das Dampfen einem ganz besonderen Lebensgefühl. Auch für Nichtraucher ist es bedeutend angenehmer, wenn die Tabakzigarette durch eine E-Zigarette ersetzt wird.

Tabakerzeugnisse können Ihre Gesundheit schädigen und machen abhängig.