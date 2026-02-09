Projekt Brambrüesch im Faktencheck

Es gibt viele Missverständnisse. Vor allem wird nach einer Teilsanierung gefragt oder warum nicht am Berg selbst investiert wird. Eine Teilsanierung kostet letztlich deutlich mehr, am Berg selbst ist bereits viel gemacht worden. Der Skilift sowie der Sessellift sind auf dem neuesten Stand. Wird die Vorlage abgelehnt, müssten die Vorlagen des BehiG sofort umgesetzt und aus geologischen Gründen in die Mittelstation investiert werden. Dazu kommen noch weitere Kosten mit der Revision der Pendelbahn und dem Ersatz der Gondelbahn vom Känzeli nach Brambrüesch.