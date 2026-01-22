Posthotel Genuss ohne Schnick Schnack

Gleich drei Lokale birgt das Posthotel, das dank seiner top Lage auf der Passhöhe zu Lenzerheide seit langen Jahren eine Gaststätte ist. Am bekanntesten ist wohl die Pizzeria, wo es sich unkompliziert geniessen lässt. Geradezu berühmt ist die Taverna, wo während der Saison buchstäblich die Post abgeht. Schliesslich die traditionelle Arvenstube Stoiva, wo unser Halbpensions-Menü angeboten wird.

Pizza vom Feinsten für die ganze Familie im Posthotel

Der Pizzaiolo ist tatsächlich ein Künstler seines Fachs. Der langsam gereifte Hefeteig wird von ihm mit geübter Hand im Handumdrehen verarbeitet. Belegt mit feinsten Zutaten, schiebt er die Pizzen in den heissen Steinofen. Bereits nach einigen Minuten ist die Pizza perfekt gebacken und liegt auf dem Teller vor dem hungrigen Gast. Was das Posthotel ausmacht, sind die aufgestellten und freundlichen Mitarbeitenden, die die Pizza mit einem lächelnden Buon Appetito servieren. Auf die Frage, welche Pizza denn am meisten bestellt wird, schmunzelt der Pizzaiolo: „Klar die Margherita, der absolute Klassiker. Heiss geliebt ist unsere Pizza Alexander mit Tomatensauce, Mozzarella, Parmaschinken, Rucola und Parmesan. Auch die Pizza Hawaii mit Schinken und Ananas schafft es immer wieder auf die vorderen Ränge. Gross und klein sollen bei uns ihre Lieblingspizza finden und geniessen dürfen.“