Posthotel Genuss ohne Schnick Schnack
Wenn es ein Essen mit fröhlichem Beisammensein werden soll, ist das Posthotel Valbella der richtige Ort. Hier treffen sich Familien und Freunde in der Pizzeria oder in der Arvenstube Stoiva.
Wenn es ein Essen mit fröhlichem Beisammensein werden soll, ist das Posthotel Valbella der richtige Ort. Hier treffen sich Familien und Freunde in der Pizzeria oder in der Arvenstube Stoiva.
Gleich drei Lokale birgt das Posthotel, das dank seiner top Lage auf der Passhöhe zu Lenzerheide seit langen Jahren eine Gaststätte ist. Am bekanntesten ist wohl die Pizzeria, wo es sich unkompliziert geniessen lässt. Geradezu berühmt ist die Taverna, wo während der Saison buchstäblich die Post abgeht. Schliesslich die traditionelle Arvenstube Stoiva, wo unser Halbpensions-Menü angeboten wird.
Pizza vom Feinsten für die ganze Familie im Posthotel
Der Pizzaiolo ist tatsächlich ein Künstler seines Fachs. Der langsam gereifte Hefeteig wird von ihm mit geübter Hand im Handumdrehen verarbeitet. Belegt mit feinsten Zutaten, schiebt er die Pizzen in den heissen Steinofen. Bereits nach einigen Minuten ist die Pizza perfekt gebacken und liegt auf dem Teller vor dem hungrigen Gast. Was das Posthotel ausmacht, sind die aufgestellten und freundlichen Mitarbeitenden, die die Pizza mit einem lächelnden Buon Appetito servieren. Auf die Frage, welche Pizza denn am meisten bestellt wird, schmunzelt der Pizzaiolo: „Klar die Margherita, der absolute Klassiker. Heiss geliebt ist unsere Pizza Alexander mit Tomatensauce, Mozzarella, Parmaschinken, Rucola und Parmesan. Auch die Pizza Hawaii mit Schinken und Ananas schafft es immer wieder auf die vorderen Ränge. Gross und klein sollen bei uns ihre Lieblingspizza finden und geniessen dürfen.“
Wenn es einfach gut schmecken soll | Restaurant Stoiva
So richtig gut essen? Internationale Spezialitäten überzeugen hier, im Restaurant Stoiva. Hier wird die Lust auf Rindstatar, Quark Pizzokel oder Spätzlipfanne ebenso gestillt wie auf eine Tagliata vom Weiderind oder einen Pulled Veal Burger. Besonders beliebt ist das Safran Risotto, das mit Stracciatella und Pinienkernen sämig schlorzig aufgetragen wird: „Wir kochen das, was unsere Gäste lieben. Und diese Gerichte bereiten wir mit viel Sorgfalt und wenn immer möglich mit einheimischen Zutaten zu.“
Gastgeber und Hoteldirektor Georg Telser hat eine klare Sicht, wie er seine Gäste glücklich machen will: „Wenn Gäste zu uns kommen, ob als Hotelgast oder als Besuchende eines unserer Restaurants, wollen sie doch einfach eine gute Zeit haben. Ohne Schnick Schnack ausgezeichnet essen und trinken. Das bieten wir gerne und gut, weil es auch meinem Verständnis von Freizeit und Genuss entspricht. Mir und meinem Team ist neben den tollen Produkten ein entspanntes und fröhliches Ambiente wichtig.“
Taverna im Posthotel oder Hüttenfeeling für mitten im Dorf
Hier trifft man sich zum Après Ski, Apéro oder Schlummertrunk. Der angesagte Treffpunkt nach dem Skifahren. Hier geniessen Einheimische und Zweitheimische gerne ein feines Käse-Fondue. Oder sie haben beim Drink an der Bar einfach eine gute Zeit. Das gemütliche Hütten Ambiente ist zudem Garantie für einen fröhlichen Abend mit viel Spass. Die Musik hier ist Stimmungsmacherin, dafür sorgen DJ’s oder Live Bands. Ausgelassenes Tanzen ist hier erwünscht und erlaubt.
Aktuell konnte Georg Telser unter anderem den DJ King Woodstock engagieren. DJ King Woodstock alias Dani Meier legt an ausgewählten Daten bis März 2026 in der Taverna auf. Die besten Hits der Disco Area sorgen für tolle Partystimmung und locken die Gäste auf die Tanzfläche. Aktuelle Titel oder die beliebtesten Klassiker reissen einem mit und lassen Winternächte zur unvergesslichen Party werden. Der Eintritt zu den sogenannten Juke Box Nights ist frei: Events & Themenabende | Posthotel Valbella
Private Party in der Taverna im Posthotel, wo denn sonst
Die Taverna Restaurant & Bar lässt sich privat buchen. Dieses Angebot nehmen private Personen oder Unternehmen gerne wahr. Dank der behaglichen Stall/Hütten Gestaltung bietet das Lokal den idealen Rahmen für Team Events, Geburtstagsfeiern, Familienfeste, Bachelor Party oder die grosse Sause zum runden Jubiläum. Die Tanzfläche ist ideal als kleine Bühne für Darbietungen oder Ähnliches. Entweder kann das à l carte Menü der Pizzeria, oder ein individuelles Menü genossen werden. Zusätzlich gibt es hier Käse- oder Fleisch-Fondue zu verkosten.
Das Posthotel Valbella, Treffpunkt mit Geschichte
Reisende von Chur ins Engadin wählten früher die Route über Lenzerheide. Sie erreichten nach Parpan die Passhöhe, die das Churwaldnertal von der Lenzerheide trennt. Die 1609 erstellte Acla alva ist das erste Maiensäss Gebäude, das an die jahrhundertealte landwirtschaftliche Nutzung der Lenzerheide erinnert. Hier öffnet sich das Tal und gewährt den Besuchenden den Blick auf die sanften Höhenzüge im Westen und die felsigen Bergketten im Osten. Nicht verwunderlich erhielt diese Landschaft den passenden Namen „Schönes Tal“ oder eben Valbella.
Die heutige Kurortsfraktion Valbella war im Siegfried Atlas von 1897 unterteilt in die Maiensäss Weiler Canols und Valbella sowie die Nebenweiler Sartons, Val Schameala, Liebtgas, Acla alva und Fastatsch. Die Brüder Parpan besorgten im Winter den Rutnerdienst und waren damit für die Offenhaltung der Pässe verantwortlich. Im Jahre 1900 erwarben sie Land für den Bau der Pension Valbella. Als die Poststelle 1905 hierhin verlegt wurde, hiess sie noch Lenzerheide-See.
Die Pension Valbella wurde zum Posthotel Valbella, mehrfach umgebaut und 1964 schliesslich total erneuert. Der damalige Eigentümer erwarb auch die Caselva und baute diese zum Hotel Valbella Inn aus.
Luzius Bergamin, der heutige Eigentümer des Posthotel Valbella, hat aufwendige Renovationsarbeiten der Hotelzimmer, der Wellness Anlage und der Restaurants vorgenommen. Somit bleibt das Posthotel Valbella ein Ort, wo seit jeher Menschen zusammen gefunden haben, um eine gute Zeit zu erleben. Die Pizzeria, das Restaurant Stoiva und die Taverna Restaurant & Bar sind während der Wintersaison täglich geöffnet.
Weitere Informationen: https://posthotelvalbella.ch/gastronomie/