Plozza – Tradition trifft Italianità
Die Plozza Wine Group überrascht mit Ideen wie Holzetiketten oder englischen Linien – ein Puschlaver Familienbetrieb, der Tradition und Innovation gekonnt verbindet.
«Ich würde schon sagen, dass wir dem Bündner Rheintal einen Hauch Italianità gebracht haben», sagt Loris Zanolari.
Gemeinsam mit seinem Bruder Andrea führt er seit über zwanzig Jahren die Plozza Wine Group mit Sitz in Brusio und Malans. Der Puschlaver Familienbetrieb bewirtschaftet rund 20 Hektaren Reben im Bündner Rheintal (Cottinelli Weinbau), 24 Hektaren im Veltlin (Plozza Tirano) und 4,5 Hektaren in der Franciacorta in der Lombardei (Plozza Ome). Damit bewirtschaftet das Bündner Unternehmen drei Alpenweingüter, die sich in Mikroklima und Terrainbeschaffenheit stark unterscheiden: Im Veltlin sind die Hänge steil und die Sommer sehr heiss, im Bündner Rheintal ist die Sonneneinstrahlung flacher und es ist tendenziell regenreicher. Doch dank dem häufigen Föhn trocknen die Rebstöcke auch schnell wieder.
«Die Franciacorta ist klimatisch anspruchsvoll, Hagel zählt dabei zu den wetterbedingten Herausforderungen, mit denen die Winzer umgehen müssen», so Loris Zanolari. An jedem Ort wieder anderen Bedingungen unterworfen zu sein, setzt für einen Weinproduzenten sehr viel Wissen und Erfahrung voraus. Je nach Mikroklima ist der Königsweg zu einem Qualitätswein wieder ein anderer. «Ein bisschen korrigieren kann man im Keller immer, aber die Möglichkeiten sind begrenzt.»
Fitte, gut gelaunte Rentnerinnen und Rentner
Gute Qualität erreicht man beim Rebbau abgesehen von den wetterbedingten Einflüssen vor allem durch echte Handarbeit. «Darauf legen wir Wert – und so lange es irgendwie geht, halten wir daran fest.» «Nichts geht über echte Handarbeit», so Loris Zanolari. Das Rezept der Plozza Wine Group im Bündner Rheintal lautet: Freude und Gemeinschaft. Von April bis zur «Wimmlata» im Herbst können Loris Zanolari und sein vierköpfiges Rebbau-Team auf die Hilfe von gut einem Dutzend frisch Pensionierten aus der Region zählen. «Sie unterstützen uns tatkräftig – sei es beim Einschlaufen oder Entlauben, und dann natürlich auch während der Lese im Herbst.» Dabei scheuen sie auch das Regenwetter oder die Hitze nicht. «Ohne diese fitten und weinbegeisterten Rentnerinnen und Rentner ginge es nicht.»
Wein der Extraklasse
Plozza behauptet sich bereits seit über hundert Jahren erfolgreich auf dem Markt. Loris Zanolari meint: «Dank unserer Erfahrung aus den drei Anbaugebieten können wir den Markt schneller lesen. Das verschafft uns einen gewissen Vorsprung.» So steht Plozza für eine grosse Auswahl an Qualitätsweinen mit einem unverwechselbaren Profil. Vom charakteristischen Pinot Noir mit ausgewogenen Tanninen über den perlenden Schaumwein bis hin zum kräftigeren, in Kastanienholzfässern ausgebauten Nebbiolo. Die Reben für Letzteren stammen aus dem Veltlin – ganz in der Nähe von dort, wo einst alles begann.
Vater Marco Zanolari erhielt in den 1970er-Jahren die Chance, das Weingut Plozza in Brusio zu übernehmen. Zuvor war er lange Jahre für die Rhätische Bahn tätig gewesen. «Mein Vater war ein Quereinsteiger», so Sohn Loris. Er und seine Geschwister wuchsen mit der Arbeit im Weinanbau auf. Während für Bruder Andrea schon früh klar war, dass er im Valposchiavo bleiben wollte, zog es Loris in die Deutschschweiz. «Einerseits verspürte ich den Wunsch, ebenfalls ins Geschäft des Vaters einzusteigen wie mein Bruder – aber ich konnte mir nicht vorstellen, ins Puschlav zurückzukehren.» 1994 übernahm die heutige Plozza Wine Group die Cottinelli Weinbau Malans – ein Traditionsbetrieb, der seit den 1940er-Jahren Weine aus der Region keltert. «Wir entschieden uns, Cottinelli zu einem Produktionsbetrieb zu machen.» Der Aufbau des zweiten Geschäftssitzes in Malans ermöglichte es Loris Zanolari, im Bündner Rheintal zu bleiben.
Zwei ungleiche Brüder
Angesprochen auf das Verhältnis zwischen den beiden Brüdern, muss Loris Zanolari schmunzeln: «Unser Erfolgsrezept sind die 120 Kilometer voneinander entfernten Bürotüren – und die zwei Pässe dazwischen», witzelt er. Und dann wieder im Ernst: «Wir haben ein sehr gutes Verhältnis – auch mit den anderen Geschwistern.» Doch vom Charakter her könnten die Brüder unterschiedlicher nicht sein. «Mein Bruder ist eher der Ruhigere, ausserdem klar und entscheidungsfreudig. Ich bin eher der gesprächigere Typ.» Sein Bruder sei auch sehr innovativ – und mutig. «Andrea erkannte bereits vor über zwanzig Jahren, wie wichtig Marketing ist.» Studien zeigen, dass die Etikettengestaltung bei vielen Kaufentscheidungen – insbesondere bei Wein – eine zentrale Rolle spielt. Loris Zanolari: «Klar: Der Inhalt muss geschmacklich und qualitativ auch stimmen – doch der erste Eindruck vermittelt die Etikette.» So kam Andrea vor Jahren auf die Idee, eine Etikette aus Holz zu lancieren oder eine Linie mit englischen Namen einzuführen. So gelang es ihm, mit dem vermeintlich Unbekannten Interesse zu wecken.
Mehr als vergorener Traubensaft
Wein ist eben mehr als vergorener Traubensaft – er ist ein Kulturgut. Und damit geht für Loris Zanolari auch eine Verpflichtung einher.. «Wenn man sich vorstellt: An diesen Hängen werden seit über 1000 Jahren Reben angebaut.» Auf Weindegustationen bringt Loris Zanolari Interessierten seinen Wein gern höchstpersönlich näher. Dafür lockt er die Leute zu sich in den Torkel nach Malans, in ein wunderschönes Steingebäude mit Blick auf die Weinreben. Dort Wein zu verkosten, ist ein Erlebnis für alle Sinne. Die Plozza Wine Group zeigt eindrucksvoll, wie Tradition und Innovation Hand in Hand gehen können, um herausragenden Wein zu produzieren. Getreu ihrer Vision, Weine herzustellen, die Geschichten erzählen und Generationen verbinden.