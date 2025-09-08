Plozza – Tradition trifft Italianità

«Ich würde schon sagen, dass wir dem Bündner Rheintal einen Hauch Italianità gebracht haben», sagt Loris Zanolari.

Gemeinsam mit seinem Bruder Andrea führt er seit über zwanzig Jahren die Plozza Wine Group mit Sitz in Brusio und Malans. Der Puschlaver Familienbetrieb bewirtschaftet rund 20 Hektaren Reben im Bündner Rheintal (Cottinelli Weinbau), 24 Hektaren im Veltlin (Plozza Tirano) und 4,5 Hektaren in der Franciacorta in der Lombardei (Plozza Ome). Damit bewirtschaftet das Bündner Unternehmen drei Alpenweingüter, die sich in Mikroklima und Terrainbeschaffenheit stark unterscheiden: Im Veltlin sind die Hänge steil und die Sommer sehr heiss, im Bündner Rheintal ist die Sonneneinstrahlung flacher und es ist tendenziell regenreicher. Doch dank dem häufigen Föhn trocknen die Rebstöcke auch schnell wieder.

«Die Franciacorta ist klimatisch anspruchsvoll, Hagel zählt dabei zu den wetterbedingten Herausforderungen, mit denen die Winzer umgehen müssen», so Loris Zanolari. An jedem Ort wieder anderen Bedingungen unterworfen zu sein, setzt für einen Weinproduzenten sehr viel Wissen und Erfahrung voraus. Je nach Mikroklima ist der Königsweg zu einem Qualitätswein wieder ein anderer. «Ein bisschen korrigieren kann man im Keller immer, aber die Möglichkeiten sind begrenzt.»



Fitte, gut gelaunte Rentnerinnen und Rentner

Gute Qualität erreicht man beim Rebbau abgesehen von den wetterbedingten Einflüssen vor allem durch echte Handarbeit. «Darauf legen wir Wert – und so lange es irgendwie geht, halten wir daran fest.» «Nichts geht über echte Handarbeit», so Loris Zanolari. Das Rezept der Plozza Wine Group im Bündner Rheintal lautet: Freude und Gemeinschaft. Von April bis zur «Wimmlata» im Herbst können Loris Zanolari und sein vierköpfiges Rebbau-Team auf die Hilfe von gut einem Dutzend frisch Pensionierten aus der Region zählen. «Sie unterstützen uns tatkräftig – sei es beim Einschlaufen oder Entlauben, und dann natürlich auch während der Lese im Herbst.» Dabei scheuen sie auch das Regenwetter oder die Hitze nicht. «Ohne diese fitten und weinbegeisterten Rentnerinnen und Rentner ginge es nicht.»