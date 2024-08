Pflege in der Reha: Beruf mit Sinn

Ein besonderer Beruf

Stefan Pott und Janine Loher sind mittlerweile Führungskräfte und stehen somit selbst nicht mehr «an vorderster Front». Im Herzen jedoch sind sie Pflegende geblieben. Natürlich wissen sie, dass es – wie in jedem Beruf – nicht nur schöne Seiten gibt: «Dieser Job kann einem emotional und physisch einiges abverlangen. Oft aber dürfen wir mit den Patientinnen und Patienten und ihren Angehörigen auch schöne Momente teilen: Zum Beispiel, wenn Behandlungsziele erreicht werden oder sich die langersehnte Besserung einstellt. Ja, wir arbeiten viel. Doch das Zwischenmenschliche, diese Nähe zu den Menschen macht den Pflegeberuf zu etwas Besonderem.»

Darüber hinaus bietet der Pflegebereich unzählige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Karrierechancen – sei es in der Fachexpertise, im Managementbereich oder indem man sein Wissen in der Bildung an die nächsten Generationen weitergibt. In den Kliniken Valens wird Weiterbildung grosszügig unterstützt. Zudem können die Mitarbeitenden mitgestalten: «Natürlich werden gewisse Dinge gruppenweit entschieden, aber immer mit der Option, dass die Standorte die Arbeit so gestalten können, wie es für sie passt und funktioniert», erklärt Janine Loher. Ein weiterer Grund, sich auf dem unternehmenseigenen Job-Portal umzuschauen, ist laut Stefan Pott die flexible Dienstgestaltung: «Wenn unsere Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Gründen nur an bestimmten Tagen arbeiten können, lässt sich das einrichten. Ausserdem können sie ihre Dienste im Planungstool selbst einteilen.»

Job mit Weitblick

Auch beim Bewerbungsprozess gehen die Kliniken Valens neue Wege und bieten neuerdings auch die Möglichkeit, sich mittels Blitzbewerbung für ausgewählte Jobs in den Bereichen Pflege und Therapie an einem der zwölf Standorte der Klinikgruppe zu bewerben. Es dauert weniger als eine Minute, um die Blitzbewerbung mit nur ein paar Angaben einzureichen. Im Anschluss melden sich die Personalspezialisten der Kliniken Valens bei den Bewerbern, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Selbstverständlich können sich Interessierte auch «ganz klassisch» auf dem Job-Portal der Kliniken Valens umschauen oder eine Initiativbewerbung abschicken, sofern es gerade keine passende Stelle gibt. Und wer auf dem Laufenden bleiben möchte, erhält mit dem «JobAbo» neue Stellen per E-Mail direkt ins Postfach geliefert.

Fakt ist: Ein Job in der Reha macht Sinn. Darin sind sich auch die beiden Pflegexperten Stefan Pott und Janine Loher einig und betonen: «Würden wir noch mal vor der Entscheidung stehen, in welche berufliche Richtung es geht, es wäre immer wieder die Pflege.»