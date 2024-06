Openair Rheinwald – chusch au?

Zusammen sein – eine gute Zeit erleben

Freunde, die sich um ihr Lagerfeuer versammeln und gemeinsam anstossen. Unbekannte, die sich an der Bar mit Einheimischen bekannt machen. Kinder, die Bächli stauen, die Natur geniessen und sich beim Boccia spielen mit neuen Gspändli messen. Und die Eltern? Die erfreuen sich in aller Ruhe an der Musik und entspannen sich an der frischen Luft.

Nachtschwärmer:innen, die abends nach Hause fahren möchten, müssen nicht aufs Feiern verzichten: Die Organisatoren bieten in Zusammenarbeit mit Gaudenz transports einen Taxiservice von Hinterrhein bis Thusis an – für ein sicheres Nachhausekommen.

Ticketinfos

Wer bereits «Kai Bock meh zum Warta?» verspürt, kauft sich den Zweitages-Pass bis 10. Juli vergünstigt im Vorverkauf auf der Website des Veranstalters. Für Kurzentschlossene öffnet die Tageskasse am Openair-Freitag um 12 Uhr. Mitglieder des YoungMemberPlus Angebots des Sponsoringpartners Raiffeisen profitieren an der Tageskasse von einer Ermässigung.



Nun heisst es: Ticket besorgen, Vorfreude aufbauen und «Wiar gsänd ünsch am Openair – weil Tanzen, Festen und Zusammensein einfach guttut».

www.openair-rheinwald.ch