Oh Mietkaution lass nach! Worauf Vermieter bei der Wohnungsübergabe achten sollten

Für welche Schäden muss die Mietpartei aufkommen?

Bei einer Wohnungsübergabe wird das Übergabeprotokoll vom Mietbeginn zur Hilfe herangezogen. Darin wurde der Zustand der Wohnung zu Beginn der Miete protokolliert und agiert nun als Vergleichswert. Alle zusätzlichen Schäden oder Abnutzung kann und soll nun in einem neuen Übergabeprotokoll vermerkt werden doch kommt da die Frage auf: Für welche Schäden können Mieterinnen oder Mieter verantwortlich gemacht werden?

Grundsätzlich haften Mieterinnen und Mieter nur für Schäden, die durch eine sogenannte übermässige Abnutzung entstanden sind. Die Abgrenzung zwischen normaler und übermässiger Abnutzung ist aber nicht immer einfach erkennbar, deswegen wird oft die Faustregel «Wo ein Malheur passiert ist, beginnt übermässige Abnutzung» herbeigezogen.

Grössere Beschädigungen sollten immer von einem professionellen Unternehmen repariert werden. Die Mieterin oder der Mieter muss in diesem Fall für die Kosten aufkommen (entweder wird der Rechnungsbetrag von der Mietkaution beglichen oder aber die Haftpflichtversicherung kommt zum Zuge)

Sollte durch übermässiges Rauchen an den Wänden oder an der Decke ein starker Nikotinbelag entstanden sein, muss die Mieterin oder der Mieter für diese Kosten aufkommen. Die Entfernung von Nikotinbelag setzt einen speziellen Anstrich voraus und ist dementsprechend kostspielig. Die Mietkaution

Eine Mietkaution bietet Sicherheit für Vermieter bei finanziellen Schäden durch die Mietpartei. Mittlerweile ist eine solche Kaution zum Standard in den meisten Mietverträgen geworden. Sollten bei der Wohnungsübergabe Schadensfälle festgestellt werden (Achtung: Normale Gebrauchsspuren gehören nicht dazu!) kann und sollen die entstandenen Kosten aus der Mietkaution bezahlt werden. Am Ende des Mietverhältnisses erhält die Mieterin oder der Mieter lediglich den Betrag aus der Mietkaution, der nach allen Abzügen noch übrig bleibt. Diese Kosten sollten in der Schlussrechnung aufgeführt und dokumentiert sein.

Mehr Infos zur Wohnungsabgabe und Mietkaution 🏠

Vermieten oder nicht vermieten, das ist hier die Frage

Die Entscheidung, ob man sein Eigentum vermieten sollte oder nicht, ist eine wichtige Überlegung. Es gibt verschiedene Gründe, warum jemand seine Immobilie vermieten möchte. Einer der Hauptgründe besteht darin, durch diese Einnahmen die laufenden Kosten der Immobilie zu decken: Hypothekenzahlungen, Steuern, Versicherungen, Instandhaltung und andere Ausgaben. Daher ist Vermieten besonders bei Immobilien die nicht dauerhaft genutzt werden (zum Beispiel Ferienwohnungen oder -häuser), eine Möglichkeit, die finanziellen Aufwände zu decken und soll berücksichtigt werden.