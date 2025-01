Neuste Technologie und Fachkompetenz bei GODENT in Gommiswald

«Wir können neu in nur einer Behandlung einen abgebrochenen Zahn ersetzen», verrät Saina Zimmermann, Zahnärztin MSc Paradontologie und Implantologie. Sie verweist auf das Gerät, welches unmittelbar neben der Rezeption steht. Dieses bildet just in diesem Moment ein Implantat nach. Der Notfall, vor weniger als einer Stunde in der Praxis erschienen, wird kurze Zeit später lachend und mit vollständiger Zahnreihe die Praxis verlassen. Vor Saina Zimmermanns Praxisübernahme wäre er mit einem Provisorium versehen und weiteren Zahnarztterminen ausgestattet von dannen gezogen. Weitere modernste Technologien wie Laser und 3D-Röntgenapparate erleichtern den Zahnarztbesuch und garantieren höchste Qualitätsansprüche. Besonders am Herzen liegen der Zahnärztin mit 17 Jahren Berufserfahrung Angstpatienten. Weiter hat sie sich auf ganzheitliche Zahnmedizin spezialisiert.