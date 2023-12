Neues Rehazentrum Chur

Das Rehazentrum Chur startet mit 32 Betten und wird zu Beginn ca. 65 Mitarbeitende beschäftigen. Im neuen Rehazentrum Chur wird muskuloskelettale und internistisch-onkologische, stationäre Rehabilitation angeboten. Der seit 15 Jahren bestehende, ambulante Bereich der Rehabilitation wird weiter betrieben und räumlich und organisatorisch ins Rehazentrum Chur integriert.



Durch die spitalnahe Rehabilitation wird es möglich, den Patientinnen und Patienten ein Versorgungsnetz aus einer Hand zu bieten. Einer der grossen Vorteile ist ein nahtloser und früher Übergang aus dem Akutspital in die Reha. Dies im ambulanten wie auch im stationären Behandlungsumfeld.



Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Ärztinnen und Ärzten, Therapeutinnen und Therapeuten sowie Pflegenden aus Akutspital und Rehabilitation erhöht die Behandlungsqualität – damit wird die Genesung der Patientinnen und Patienten und damit deren Rückkehr in Familie und Beruf in besonderer Weise gefördert.



Die Kliniken Valens, gemeinsam mit den Zürcher RehaZentren, sind eine innovative Klinikgruppe mit acht stationären und drei ambulanten Standorten. Mit über 800 Betten und 2000 Mitarbeitenden ist die Gruppe der grösste Rehabilitationsanbieter der Schweiz. Als Träger der Labels „Friendly Work Space“ und „Beste Arbeitgeber Schweiz“ unterstützen wir unsere Mitarbeitenden bei ihrer Work-Life-Balance und pflegen eine Kultur des Miteinanders.



Wir freuen uns auf motivierte Menschen, die sich für die Rehabilitation begeistern und sich mit uns auf diesen Weg machen.

