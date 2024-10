Neue Dimension der Körperpflege

Neben dem wohltuenden Thermalwasser und der umfassenden Saunakultur erweitern wir unser Angebot kontinuierlich, um Ihnen ganzheitliche Erholung auf höchstem Niveau zu bieten.



Was ist LPG® und wie funktioniert es?



Die LPG® Endermologie ist eine patentierte Technologie aus Frankreich, die auf mechanischer Stimulation der Haut basiert. Mit einem speziellen Handstück, das Saugkraft und rollende Bewegungen kombiniert, wird die Haut sanft massiert. Diese Technik regt die natürlichen Prozesse des Körpers an, wie die Produktion von Kollagen, Elastin und Hyaluron – für eine straffe, jugendliche Haut. Zusätzlich unterstützt LPG® die Fettverbrennung und fördert die Lymphdrainage, wodurch Toxine und überschüssige Flüssigkeiten effizient abtransportiert werden. Das Ergebnis: Eine sichtbare Verbesserung der Hautqualität, eine Reduktion von Cellulite und harmonisch geformte Körperkonturen.



Für wen sind LPG®-Behandlungen geeignet?



LPG®-Behandlungen sind ideal für alle, die ihren Körper auf natürliche Weise pflegen und straffen möchten. Diese Methode bietet eine sanfte, effektive Alternative zur Hautstraffung. Da die Behandlung angenehm und schmerzfrei ist, lässt sie sich perfekt in einen entspannten Besuch in der Tamina Therme integrieren.



Ziele und Anwendungsgebiete



Die LPG®-Behandlung entfaltet ihre Wirkung in vier zentralen Bereichen und unterstützt die natürlichen Prozesse Ihres Körpers:



• Stimulation von Elastin, Hyaluron und Kollagen: Die sanfte mechanische Stimulation regt die Produktion dieser wichtigen Stoffe an, wodurch Ihre Haut straffer und elastischer wird und das Hautbild sichtbar verbessert.



• Körperkonturierung durch gezielten Abbau von Fettpolstern: LPG® hilft Ihnen, resistente Fettzellen zu reduzieren und Ihre Körperkonturen harmonisch zu formen. Das Ergebnis ist eine jüngere, strahlende Haut.



• Reduktion von Cellulite: Die spezielle Massagetechnik glättet das Gewebe und reduziert sichtbar Cellulite.



• Anregung der Lymphdrainage: Die Behandlung fördert den Lymphfluss und unterstützt den Abtransport von Toxinen, was zu einem revitalisierten Körpergefühl beiträgt.



Die Behandlung: Was Sie erwartet



Eine LPG®-Behandlung in der Tamina Therme beginnt mit einer persönlichen Beratung, bei der Ihre Wünsche und Ziele im Vordergrund stehen. Gemeinsam erstellen wir einen individuellen Behandlungsplan, der optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Die Sitzungen dauern zwischen 30 und 60 Minuten und sind entspannend und angenehm. Bereits nach wenigen Behandlungen sind erste Ergebnisse sichtbar.



Um beste Resultate zu erzielen, starten wir mit einer Kur von zehn Behandlungen. Danach können Sie mit Einzelbehandlungen fortfahren, um die Ergebnisse zu erhalten und zu optimieren. Diese lassen sich problemlos in Ihren Alltag integrieren – ob als regelmässige Wellness-Routine oder gezielte Vorbereitung auf besondere Anlässe.



Kombination mit Bewegung und Ernährung



Um das volle Potenzial der LPG®-Behandlungen auszuschöpfen, empfehlen wir eine Kombination mit einem gesunden Lebensstil. Regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung tragen wesentlich dazu bei, die Ergebnisse zu optimieren und langfristig zu erhalten. Das Grand Resort Bad Ragaz bietet dafür massgeschneiderte Unterstützung:



• Ernährungsberatung: Unsere Expert*innen helfen Ihnen dabei, Ihre Ernährung an Ihre Ziele anzupassen und bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.



• Fitnesscenter: Nutzen Sie unser Fitnesscenter BENEFIT, um das passende Trainingsprogramm zu finden und Ihre Fitnessziele in Kombination mit den LPG®-Behandlungen zu erreichen.



Sanft, sicher und effektiv



Die LPG®-Behandlung ist eine sanfte, nicht-invasive Methode, die sich den Bedürfnissen jedes Einzelnen anpasst und keine Ausfallzeiten erfordert. Sie können nach der Behandlung sofort Ihrem Alltag nachgehen.. Dennoch gibt es einige Kontraindikationen: LPG® ist nicht für Schwangere geeignet und Menschen mit bestimmten gesundheitlichen Einschränkungen sollten vor Beginn der Behandlung ärztlichen Rat einholen.



Warum LPG® in der Tamina Therme?



Die Tamina Therme steht für ganzheitliches Wohlbefinden. Mit der Einführung der LPG®-Behandlungen erweitern wir unser Angebot, um Ihnen noch mehr Möglichkeiten zur Selbstfürsorge und Entspannung zu bieten. Unsere speziell geschulten Therapeut*innen arbeiten mit modernster Technologie, um Ihnen höchste Qualität und besten Service zu garantieren.



Erleben Sie in der Tamina Therme die einzigartige Kombination aus wohltuendem Thermalwasser, entspannender Saunakultur und der innovativen LPG®-Methode. Gönnen Sie sich eine Auszeit, die Ihrem Körper guttut, und entdecken Sie, wie LPG® Ihre Haut und Ihr Wohlbefinden auf ein neues Level hebt. Vereinbaren Sie noch heute Ihre persönliche Beratung und lassen Sie sich von den zahlreichen Möglichkeiten der LPG®-Behandlungen begeistern.



Buchen Sie jetzt Ihr Beratungsgespräch:

www.taminatherme.ch/lpg-behandlungen