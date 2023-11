Mitarbeitende sind das wichtigste Gut

In diesem Jahr feiert die Elektro-Raetus nicht nur ihr 50-jähriges Bestehen, sondern hat auch die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Denn diesen Sommer hat sich das Bündner Traditionsunternehmen mit der ETAVIS-Gruppe zusammengeschlossen.

Der Markt im Handwerksgeschäft ist hart umkämpft. Kleine, regionale Firmen haben es immer schwerer, kompetentes Fachpersonal zu finden und diesem spannende Vorteile zu bieten. Durch den Zusammenschluss mit der ETAVIS-Gruppe wird genau dies für die Elektro-Raetus möglich. ETAVIS ist mit rund 60 Geschäftseinheiten flächendeckend in der ganzen Schweiz und Liechtenstein vertreten. Alle Standorte sind regional stark verankert und geniessen ein familiäres Arbeitsklima. Als Gesamtheit decken die Mitarbeitenden der ETAVIS alle fachlichen Kompetenzen im Bereich der Elektro- und Gebäudetechnik ab.

In der heutigen Zeit ist der Anspruch an eine Arbeitsstelle nicht mehr nur noch finanziell bedingt: Heute wollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor allem einen Sinn und Zweck in ihrer Tätigkeit finden und dadurch Erfüllung erfahren. Daher sieht es ETAVIS als ihre Pflicht, ihren Mitarbeitenden genau das zu bieten. Somit arbeiten die Mitarbeitenden der Firma täglich an spannenden, vielfältigen und zukunftsorientierten Projekten und nutzen dabei die neusten Technologien. Von der Privatperson über Konzerne, Spitäler, Schulen bis hin zu KMUs jeglicher Branche: Die Fachkräfte der ETAVIS arbeiten mit verschiedenen Kundengruppen zusammen und erleben dadurch noch mehr Vielfalt in ihrer Tätigkeit. Durch die Grösse des Unternehmens und den weltweit tätigen VINCI-Konzern im Rücken bietet ETAVIS ausserdem ein sehr hohes Mass an Sicherheit der Arbeitsstelle und verfügt über die notwendigen Mittel, um nachhaltige Innovationen auszubauen und ihrer Kundschaft anzubieten.