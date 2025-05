Mit Vollgas Richtung Zukunft

Fünf Lernende der Garage GUT AG stehen kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung – ein bedeutender Meilenstein in ihrer beruflichen Laufbahn. Im Mai und Juni treten sie zur Lehrabschlussprüfung (LAP) an. Mit im Gepäck: fundiertes Fachwissen, eine solide Praxisbasis und eine Extraportion Herzblut für den Beruf.





An den Standorten Bad Ragaz und Maienfeld bilden Adi Marty, Simon Pally und Simon Mullis als erfahrene Berufsbildner junge Menschen in den Berufen Automobil-Assistent, Automobil-Fachmann und Automobil-Mechatroniker aus. Die drei Experten begleiten die Lernenden engmaschig durch alle Etappen ihrer Lehre – vom ersten Schraubversuch bis zur letzten Prüfungsvorbereitung.



Fördern, fordern – und vor allem: begleiten

Schon während der Lehre setzt die Garage GUT AG auf individuelle Förderung. In regelmässigen Standortgesprächen mit Lernenden, Eltern und Ausbildungsverantwortlichen werden nicht nur Leistungen analysiert, sondern auch Ziele gesetzt und der Betrieb gemeinsam reflektiert.

Ergänzt wird das Ganze durch wöchentliche externe Stützkurse, die helfen, Theorie und Praxis zu vertiefen.



Damit der Austausch nicht zu kurz kommt, gibt es den sogenannten «Lernenden-Chat» – ein Angebot, bei dem sich die Lernenden mit den beiden Berufsbildnern unkompliziert austauschen können.



Realitätsnahe LAP-Vorbereitung

Die Vorbereitung auf die LAP beginnt im letzten Semester. Hierfür hat die Garage GUT AG ein durchdachtes Konzept entwickelt: In internen Vorbereitungseinheiten werden schriftliche Berufskundeprüfungen simuliert, korrigiert und individuell besprochen. In praktischen Übungen nach Feierabend – direkt im Betrieb – geht es dann richtig zur Sache: An drei Abenden werden originalgetreu LAP-Situationen durchgespielt. Ob Wischeranlage, Bremseinstellung, Fehlersuche oder Reifenservice – die Lernenden rotieren durch Prüfungsstationen und erhalten im Anschluss direktes Feedback. Das Ziel: Prüfungsangst abbauen, Selbstvertrauen stärken, Leistungspotenzial entfalten. Die Resultate sprechen für sich – mit jeder Übungseinheit steigen die Noten und das Selbstbewusstsein.



Mehr als nur eine Ausbildung

Die Garage GUT AG versteht Ausbildung als Investition in die Zukunft – nicht nur für die Lernenden, sondern auch für das Unternehmen. «Der Spirit unserer Lernenden ist jedes Jahr aufs Neue ansteckend», sagt Adi Marty. «Ihre Motivation zeigt uns, dass unsere Coaching-Methode funktioniert. Wir glauben an den Leitsatz: Die Jugend von heute ist die Zukunft von morgen.»