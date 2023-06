Mit und für die Familie – Cafè Badilatti

«Bei uns ist unser Engagement im Herz verankert», erzählt Cloesters. Nebst den Bemühungen für die Kaffeebauern und deren Familien legt Cafè Badilatti auch einen grossen Wert auf Nachhaltigkeit: Der Kaffee wird aufgrund des Transportweges von Genua aus in möglichst grossen Containern geschifft, sodass die Emissionen so stark wie nur möglich reduziert werden. Ausserdem werden die grossen Jute-Säcke, in welchen die Kaffeebohnen gelagert werden, an die lokale Bevölkerung verschenkt. Cloesters lacht: «Die Jute-Säcke sind wirklich sehr beliebt und können auch super weiterverwendet werden. Das ist um einiges nachhaltiger, als diese einfach zu entsorgen.» Im Namen der Nachhaltigkeit macht Cafè Badilatti natürlich auch nicht vor Innovationen halt: So sind die Kaffeekapseln der Rösterei komplett kompostierbar und bestehen aus Maisstärke.



111 Jahre nun darf die Rösterei die Region und auch den gesamten Kanton für die Kunst des Kaffeeröstens begeistern. Was als kleines «Dorflädeli» begonnen hat, hat sich zu einem Highlight des Engadins entwickelt welches seit 1912 die Werte des Gründers weiterführt: Traditionell, regional verankert und verbunden. Die lange Unternehmensgeschichte erfüllt die Mitarbeitenden mit Stolz, doch was für sie alle am wichtigsten sei, so Cloesters, ist die Verbundenheit und das Herzblut: «Wir sind hier und auch überall auf dieser Welt eine grosse Kaffee-Familie.»