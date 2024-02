Mit Herz, Hand und Holz

Vorankommen heisst Veränderung

Wer so lange erfolgreich auf dem Markt besteht, weiss, dass Veränderung Teil des Prozesses ist. Das ist auch der Firma Lötscher bewusst. Weil die Nachfrage nach ihren Dienstleistungen und Produkten in den vergangenen Jahren stetig zunahm, sieht sich die Holzbaufirma zunehmend mit einem Platzproblem konfrontiert. «Am bestehenden Standort stossen wir an unsere Kapazitätsgrenzen», so Jürg Lötscher. Die drei Geschäftsleiter müssen also zeitnah eine zukunftstaugliche Lösung für ihren Betrieb finden. Eine Möglichkeit wäre die auf dem Nachbarsgelände gelegene alte Gemeindesäge samt Gerätehalle. Das Areal, auf dem der zwischenzeitlich stillgelegte Betrieb steht, ist im Besitz der Gemeinde Schiers. «Die Gemeinde möchte das Sägereigebäude noch bis im April 2026 für sich nutzen», erklärt Mario Lötscher. «Danach besteht die Möglichkeit, dass wir das Land im Baurecht nutzen dürfen», beschreibt er die Sachlage. Bevor die Firma Lötscher & Co. AG jedoch expandieren kann, braucht sie die Zustimmung des Souveräns.