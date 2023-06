Mit Blick zurück direkt in die Zukunft

Wie viele andere Unternehmen hat TRUMPF Schweiz klein angefangen – Um genauer zu sein vor 60 Jahren in einer kleinen Wohnung an der Poststrasse in Zug. Klein geblieben ist das Unternehmen aus dem Prättigau aber sicher nicht: Heute arbeiten rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an drei verschiedenen Standorten in der Schweiz und prägen heute schon die Industriewelt von morgen.



Ebendiese Mitarbeitende, das weiss CEO Andreas Conzelmann, gehören zum Erfolgsgeheimnis der TRUMPF Schweiz AG: «Wir haben sehr engagierte und loyale Mitarbeitende, die unsere Kundinnen und Kunden stets ins Zentrum stellen.» Als einer der grössten Arbeitgeber Graubündens kann die TRUMPF Schweiz AG in Grüsch auf über 750 Mitarbeitende, davon 50 Lernende, blicken. Deswegen legt der Maschinenproduzent auch so grossen Wert auf attraktive Arbeitsbedingungen: Der Mensch ist und bleibt bei der TRUMPF im Fokus – Seit mehr als einem halben Jahrhundert schon.

In diesen letzten 60 Jahren durfte das Familienunternehmen schon unzählige Milestones verzeichnen und sich stetig weiterentwickeln: Von technologischen Innovationen im Bereich von Markier- und Hochleistungslasern bis hin zur Inbetriebnahme der grössten Photovoltaikanlage im Kanton Graubünden – für die TRUMPF ist Stillstehen ein Fremdwort. So ist das 60-jährige Jubiläum der TRUMPF Schweiz AG (und das 100-jährige Jubiläum der TRUMPF Group) eines von vielen noch kommenden Gründen zum Feiern.

Mit einem Magazin feiern