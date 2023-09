Mia Iva - Mehr als ein Kräuterlikör: Eine Hommage an die Engadiner Heilpflanze

Die bezaubernde Bezeichnung «Iva» trägt nicht nur einen wunderbaren Kräuterlikör, sondern sie ist auch die rätoromanische Benennung für die Moschus-Schafgarbe, jene Heilpflanze, aus der Iva Kräuterlikör von «Mia Iva» in Tschlin mit grosser Hingabe produziert wird. Schon seit Jahrhunderten wird diese alkoholische Essenz in den zauberhaften Gefilden des Engadins hergestellt, und ihre Geschichte ist so alt wie die majestätischen Berge, die das Tal umgeben.

Die Schafgarbe, als wohltuendes Heilmittel für eine Vielzahl von Beschwerden, hat sich über Generationen hinweg bewährt – von milden Unpässlichkeiten bis hin zu blutenden Wunden. Dann jedoch geriet sie in Vergessenheit, bis die Familien im Engadin sich ihrer erinnerten. Sie blätterten in den staubigen Seiten der alten Rezeptbücher ihrer Ahnen und fanden dort den Schlüssel zur Wiederbelebung dieser vergessenen Tradition. Die Moschus-Schafgarbe gedeiht in Höhen von über 2000 Metern über dem Meeresspiegel. Im Gegensatz zur weitläufigen Schafgarbe haftet sie behutsam am Boden. Seit dem Jahr 2009 ist Iva stolzer Bestandteil des kulinarischen Erbes der Schweiz.