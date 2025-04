Mehr als schön: clevere Vorhanglösungen mit Zusatznutzen

Vorhänge sind längst mehr als nur Deko. Klar, sie machen Räume wohnlicher – aber sie können auch richtig was. Ob Hitzeschutz, bessere Akustik oder mehr Privatsphäre: Mit dem passenden Vorhang lässt sich nicht nur die Atmosphäre im Raum verbessern, sondern auch den Alltag spürbar erleichtern.

Im Winter bleibt’s drinnen warm, im Sommer draussen heiss – Thermovorhänge regulieren das Raumklima ganz ohne Strom. Ein mehrlagiger Aufbau mit isolierendem Kern wirkt wie eine Barriere gegen Kälte oder Hitze. Gerade in Altbauten oder bei grossen Fensterfronten lohnt sich diese Lösung doppelt: Du sparst Energie – und tust dir selbst was Gutes. Und nein, das sieht nicht nach Campingdecke aus: Heute gibt’s elegante Stoffe in vielen Farben und Stilen, die sich harmonisch einfügen.