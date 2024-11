Marti Technik AG neuer Standort in Chur

Marti Technik AG eröffnet neuen Standort in Chur – Stärkung der regionalen Wirtschaft

Die Marti Technik AG, ein führendes Unternehmen für technische Dienstleistungen und Ingenieurtechnik, hat ihren neuen Standort in Chur eröffnet. Seit dem 1. Juni 2024 bietet das Unternehmen von dort aus spezialisierte Dienstleistungen für Tunnelbauprojekte in der Ostschweiz an.

Dieser neue Standort ermöglicht der Marti Technik AG, ihre Kunden in der Region noch besser zu betreuen und die Projektumsetzung effizienter zu gestalten. Mit der Eröffnung in Chur schafft das Unternehmen zusätzliche Arbeitsplätze und unterstützt so die lokale Wirtschaft. Die Expansion unterstreicht das Engagement der Marti Technik AG für Qualität und Innovation im Bau- und Infrastrukturbereich.