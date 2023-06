Madrisa Trail Klosters presented by LOWA

Spektakuläre Trails vor grandioser Naturkulisse: Der Madrisa Trail Klosters am 19. August 2023 verspricht Trailrunning in seiner reinsten Form. Beim T54 Trail summieren sich auf 54 Kilometer über 4.000 Höhenmeter, und das bei einem etwa 90%igen Trailanteil - ein Fest für alle Fans alpiner Trailruns.

Etwas weniger anspruchsvoll, aber nicht minder attraktiv: der T24 Trail, ein wunderschöner Panorama Trail über der Talsohle von Klosters. Der ideale Einstieg in die Welt des Trailrunnings – und für alle, die es gerne schnell mögen.

Anmeldung und weitere Informationen zum Madrisa Trail Klosters 2023: madrisatrail.ch