Was sagt mir mein Pensionskassenausweis?

«Ich habe den Vorsorgeausweis meiner Pensionskasse erhalten, die meisten Angaben sagen mir aber nichts. Worauf muss ich achten? Kann ich über den als ‹Altersguthaben am 01.01.2026› aufgeführten Betrag selbst verfügen?»

Diese Informationen finden Sie im Vorsorgeausweis:

1. Auskünfte zu einem in der Regel bedeutenden Anteil Ihres Gesamtvermögens

2. Anstieg Ihres Kapitals bis zum Pensionierungszeitpunkt

3. Leistungen im Invaliditäts- oder Todesfall

Das Altersguthaben ist eine erste wichtige Information auf Ihrem Vorsorgeausweis. Sie besagt, wie viel Kapital Sie per Stichtag angespart haben. Eine weitere Kennzahl ist die Verzinsung Ihrer Vorsorgegelder, die auch über der gesetzlichen Mindestverzinsung (2026: 1.25%) liegen kann. Der Ausweis gibt auch darüber Aufschluss, wie sich Ihr Altersguthaben bis zum Pensionierungszeitpunkt voraussichtlich entwickeln wird. Sie werden diese Altersleistungen wahlweise als monatliche Rente, als Kapital oder als eine Mischform beziehen können. Schliesslich klären Sie die Angaben zum Todes- oder Invaliditätsfall über die bei solchen Ereignissen zu erwartenden Zahlungen auf. Insbesondere nicht verheirateten Personen empfehlen wir ausdrücklich, die Leistungen wie auch die Begünstigten im Todesfall mit der Pensionskasse konkret zu klären.

Altersguthaben

Das auf dem Vorsorgeausweis aufgeführte «Altersguthaben am 01.01.2026» gehört zwar Ihnen, aber bis zur Pensionierung dürfen Sie nicht frei darüber verfügen. Ein vorzeitiger (Teil-)Bezug ist nur für die Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit oder den Kauf von selbstgenutztem Wohneigentum möglich. Bei einem vorzeitigen Bezug ist eine Beratung über die Vor- und Nachteile eines solchen Schritts empfehlenswert.

Einkäufe in die Pensionskasse

Wenn Sie Steuervorteile, sicheren Vermögensaufbau und Ihre langfristige Altersvorsorge miteinander kombinieren möchten, sind freiwillige Einkäufe in Ihre Pensionskasse in Erwägung zu ziehen. Angaben zur maximal möglichen Einkaufssumme finden Sie in der Regel ebenfalls im Vorsorgeausweis. Auch in diesem Fall sollten Sie sich von einer Fachperson beraten lassen.

Unser Tipp

Wir empfehlen Ihnen, den Vorsorgeausweis jedes Jahr sorgfältig zu prüfen und die gewonnenen Erkenntnisse in Ihre persönliche Finanzplanung einzubeziehen. Damit stärken Sie Ihre finanzielle Sicherheit und fördern die positive Entwicklung eines bedeutenden Teils Ihres Vermögens.