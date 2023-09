Lebendiges Weizenmehl: Ein Geschenk der Natur

2022 produzierten die Landwirt:innen der Genossenschaft insgesamt 627 Tonnen Getreide, 218 Tonnen davon waren Weizen. Gran Alpin lässt das Getreide mahlen und zu den verschiedensten Produkten weiterverarbeiten und kümmert sich um den Absatz. Die Produkte sind keine Schnäppchen. 100% bio und 100% regional – das schlägt sich auf den Preis nieder. Aber gerade Regionalität ist den Kund:innen besonders wichtig. Die Gran Alpin Produkte sind in verschiedenen Läden und Onlineshops erhältlich und auch in der Gran Alpin Geschäftsstelle in Surava. Hier befindet sich das Büro, ein Lager – und ein Verarbeitungsraum, wo die grossen Gebinde in Handarbeit in handlichere Grössen abgepackt werden.