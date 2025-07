Last-Minute-Reise in die Schweiz: So planen Sie spontan Ihren Traumurlaub

Der Sommer ist da – und mit ihm die Sehnsucht nach Tapetenwechsel, frischer Bergluft und glitzernden Seen. Doch nicht jeder plant seinen Urlaub Monate im Voraus. Zum Glück braucht es das in der Ostschweiz auch gar nicht: Wer spontan dem Alltag entfliehen will, findet hier Natur, Kultur und Entspannung auf kleinstem Raum.