«landquarter mäss»: Jubiläum & Lehrstellen
Wenn sich 90 regionale Aussteller, Lehrlingsbetriebe, verschiedene Bands, viele Helferinnen und ein motiviertes OK zusammentun, dann heisst es: Willkommen zur «landquarter mäss» vom 17. - 19. Oktober!
Traditionen weiterführen heisst, an guten Sachen festhalten, ein wenig verändern und der Zeit anpassen. Und mit der immer gleichen Motivation das Beste aus jedem, jeder und allem herauszuholen. Diese Tatsachen führen auch dazu, dass die «landquarter mäss» bereits zum 10. Mal ausgetragen wird. Dank der Arbeit der verschiedenen OK’s der letzten Jahre und Jahrzehnte dürfen wir heuer eine Jubiläums-Mäss feiern. Und das tun wir mit Stolz.
Am Konzept wurde nicht viel gerüttelt. So findet die Gewerbeausstellung wie bis anhin in einem Zelt auf der Wiese neben dem Forum Landquart statt. Einzig die Gastro- & Party-Zone wurde ins Forum Landquart verlegt. So nutzen wir vorhandene Infrastrukturen und wertvolle Synergien.
Der Mäss-Spirit bleibt der gleiche. Gemeinsam mit lokalen Gewerbetreibenden bieten wir eine spannende, lokal ausgerichtete Gewerbeausstellung. Denn nur, wenn wir alle am gleichen Strick ziehen und uns die Einwohner der im Tal ansässigen Gemeinden unterstützen, können wir eine wirtschaftlich starke und interessante Region bleiben. Eine Region, die auch viele Lehrlinge ausbilden kann. Und so kommen wir zur diesjährigen Sonderschau.
Dini Zuakunft. A Lehrstell in dr Region.
Der Fokus der Sonderschau liegt 2025 ganz klar bei den künftigen Lehrlingen. Uns ist es ein Anliegen, einerseits den Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen, welche spannenden Lehrstellen es in der Region Landquart (und ein wenig darüber hinaus) gibt. Welche Vielfalt an Berufen geboten wird und dass das Gute halt doch manchmal sehr nahe liegt. Andrerseits möchten wir die Lehrlingsbetriebe unterstützen, noch sichtbarer zu werden. So dass alle Lehrstellen des Einzugsgebiets des Handels- und Gewerbevereins Landquart und Umgebung mit tollen Nachwuchsfachkräften besetz werden können.
Sich treffen, geniessen und feiern
Natürlich bieten wir auch dieses Jahr ein Rahmenprogramm, das für jeden etwas mit im Gepäck hat: Mit volkstümlicher Musik, Schlager und Rock- und Popmusik steigt die Stimmung im Gastrobereich bereits ab der Mittagszeit. Bei einem Glas Wein oder einem Drink später abends an der Mäss-Bar oder bei einem Tanz können die Besucher eine gute Zeit erleben. «Man trifft sich» wird die Devise dieses Oktoberwochenendes. Für den Hunger gibt es feine kleinere und grössere Menüs, sogar der Familien-Hit wird heuer neu auf die Speisekarte gesetzt. Damit setzen wir ein Zeichen, dass es auch für Familien lässig ist, uns zu besuchen und Zeit an der Mäss zu verbringen.
Mäss-Brunch – eine weitere Tradition
Der beliebte Mäss-Brunch findet wieder statt. Am Sonntagmorgen zwischen 09.00 und 10.30 Uhr wird den Gästen ein leckerer Zmorga serviert und so den Start in den letzten Mässtag versüsst. Auch bieten wir einen reduzierten Kombi-Preis für den Brunch und den Mäss-Eintritt an – Anmeldungen werden per sofort bis am 16. Oktober per Mail an marketing@landquarter-maess.ch entgegengenommen.
Die Öffnungszeiten der landquarter mäss sind:
- Freitag: 17.00 – 22.00 Uhr (02.00 Uhr Partyzone)
- Samstag: 11.00 – 22.00 Uhr (02.00 Uhr Partyzone)
- Sonntag: 11.00 – 17.00 Uhr (09.00 – 10.30 Uhr Brunch)
Das OK der «landquarter mäss» mit Pascal Rüegg (Präsidium), Patric Riederer (Sponsoring), Ladina Gisep Bachmann (Marketing), Claudio Losavio (Sicherheit), Urs Dürsteler (Gastro) und Nicola Carroccia (Bau) steckt inmitten der Vorbereitungen für die «landquarter mäss» und freuen sich, am Mäss-Wochenende im Oktober zahlreiche Besucherinnen und Besucher im Zelt zu begrüssen.