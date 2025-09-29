«landquarter mäss»: Jubiläum & Lehrstellen

Mäss-Brunch – eine weitere Tradition

Der beliebte Mäss-Brunch findet wieder statt. Am Sonntagmorgen zwischen 09.00 und 10.30 Uhr wird den Gästen ein leckerer Zmorga serviert und so den Start in den letzten Mässtag versüsst. Auch bieten wir einen reduzierten Kombi-Preis für den Brunch und den Mäss-Eintritt an – Anmeldungen werden per sofort bis am 16. Oktober per Mail an marketing@landquarter-maess.ch entgegengenommen.



Die Öffnungszeiten der landquarter mäss sind:

Freitag: 17.00 – 22.00 Uhr (02.00 Uhr Partyzone)

Samstag: 11.00 – 22.00 Uhr (02.00 Uhr Partyzone)

Sonntag: 11.00 – 17.00 Uhr (09.00 – 10.30 Uhr Brunch)

Das OK der «landquarter mäss» mit Pascal Rüegg (Präsidium), Patric Riederer (Sponsoring), Ladina Gisep Bachmann (Marketing), Claudio Losavio (Sicherheit), Urs Dürsteler (Gastro) und Nicola Carroccia (Bau) steckt inmitten der Vorbereitungen für die «landquarter mäss» und freuen sich, am Mäss-Wochenende im Oktober zahlreiche Besucherinnen und Besucher im Zelt zu begrüssen.