LANDI Fest 2025 – in Landquart

Am Wochenende vom 24. und 25. Mai 2025 wird das LANDI Areal in Landquart zum Zentrum der Begegnung und des Erlebnisses. Die LANDI Graubünden AG lädt herzlich zum grossen LANDI Fest 2025 ein – einem vielfältigen Anlass für die ganze Bevölkerung, der mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm, kulinarischen Genüssen, einem grossen Kinderland und einem Einkaufserlebnis der besonderen Art überzeugt.

Ein Fest mit Bündner Herz

Der Samstag steht ganz im Zeichen des modernen Mundart Sounds. Auf der Bühne sorgen ab 12:00 Uhr Bands wie Sergio Castelberg, Kindeloveit, Happy for real, Roland Vögtli, Khurios Khur, Mattiu Defuns und Hedgehog für ausgelassene Stimmung. Ab 22:00 Uhr legt DJ Wildschwii auf und sorgt für gute Laune bis spät in die Nacht.

Am Sonntag schlägt das Fest etwas ruhigere Töne an und zeigt sich von seiner traditionellen Seite. Mit Rümli Gäng, Örgeliplausch vom Spycherweg, Tambouren Domat Ems, Singvögel, Schellner und Bergüner Ländlerfründa verspricht das Line-Up zwischen 10:30 und 17:00 Uhr echte Highlights für alle Fans der heimischen Musik.

Auch kulinarisch zeigt sich das LANDI Fest von seiner besten Seite. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Angebot an Spezialitäten und Streetfood-Klassikern freuen. Essensstände, eine Festwirtschaft sowie eine Bar laden zum Verweilen und Geniessen ein.

Ein Fest zum Abheben

Besonders die kleinen Gäste kommen voll auf ihre Kosten: Das grosse Kinderland zum diesjährigen Thema Universum bietet eine Fülle an erlebnisreichen Aktivitäten. Ein Hingucker ist der beeindruckende Space Dome, in dem die Kinder in die Welt der Sterne und Planeten eintauchen können. Samstag und Sonntag von 12:00 bis 16:00 finden fünf verschiedene Shows darin statt. Dazu gibt es Kinderschminken, eine Kinder Cocktailbar, Hüpfburg, kreative Bastelangebote, Trampolin, Traktorenparcours sowie eine Vielzahl von weiteren Überraschungen zum Thema Universum. Zum Beispiel wird der Zauberer Dan White am Samstag für spannende Momente sorgen.

Ein Fest zum Staunen

An beiden Tagen ist der LANDI Laden geöffnet und lädt mit diversen Degustationen und Demonstrationen zum besonderen Einkaufserlebnis ein. Öffnungszeiten Samstag 08:00 – 17:00 Uhr, Sonntag 10.00 – 17:00 Uhr.

An einer grossen Tombola können alle Besucher*innen ihr Glück versuchen und die verschiedensten Preise gewinnen.

Ein Fest als Treffpunkt für die Region

Mit dem LANDI Fest möchte die LANDI Graubünden AG einen Anlass schaffen, der die Menschen zusammenbringt. Das LANDI Fest ist Ausdruck der Verbundenheit mit der Region und ihren Menschen. Werden auch Sie Teil dieses Anlasses.

Der Eintritt zum LANDI Fest ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Parkplätze stehen in der Nähe des Geländes zur Verfügung, ebenso ist das Festgelände gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar.

Die LANDI Graubünden AG dankt ihrem Team, dem HC-Prättigau, dem EHC Chur, dem Fischerverein Küblis, der Gugga Musik "Schamaroper-Poper" Chur und allen weiteren Helfer*innen für ihren Einsatz.