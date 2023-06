Künstler lässt Geschichten kreieren

Ein Spiel mit Licht, Schatten und Farben. Ein Spiel mit der Wahrnehmung. Ein Spiel mit Emotionen und dem Verstand. Das Resultat der drei Spiele: ein harmonisches Ganzes in Form eines Kunstwerkes. Gezeichnet oder gemalt von Reto Lutz. Anfang Juli gibt der Künstler Einblick in sein Wirken. Wo? In einem geschichtsträchtigen Gebäude im Domleschg.

Leben und arbeiten in einem Schloss. Für manche ein Traum. Nicht so für Reto Lutz. Für ihn ist dies Realität. Seit rund einem halben Jahr darf er zwei exklusive Räume im Schloss Rietberg in Pratval mieten. Als «Riesenglück und unschätzbares Privileg» bezeichnet er diesen Umstand.

Hier, an diesem idyllischen, ja paradiesischen Fleck, lässt sich Reto Lutz inspirieren. Kann er runterfahren. Und Ideen sammeln. Seine Kunstwerke passen hervorragend zum genialen Ambiente des historischen Gebäudes. Die frühere Kapelle im Turm nutzt er als Gallery, den ehemaligen Stall funktionierte er zum Atelier um.

Seinen Wirkungsbereich, vornehmlich auf Auftragsbasis, teilt Reto Lutz in Illusions- (Bleistift-, Aquarell- und Kohlezeichnungen sowie Ölmalerei) und Wandmalerei (Art-Déco-Statuen, Creativ, Graumalerei, Putti-Relief und Stuck) auf. «99 Prozent meiner Werke zeichne und male ich figurativ», sagt der gelernte Maler.