Käsekunst aus der Bergsennerei Vals

Tradition, Qualität und echter Geschmack



Die Sennerei verarbeitet ausschliesslich Bio-Bergmilch aus dem Valsertal. Daraus entstehen Spezialitäten wie Valser Mutschli, Camembert, Valser Joghurt, milder und rezenter Bergkäse – alles in echter Handarbeit gefertigt. «Die Kombination aus traditioneller Herstellung, authentischem Geschmack und höchster Qualität macht unsere Produkte aus», sagt Roberto Pedroni.



Ein Neubeginn mit klarer Vision

Seit 2020 arbeitet Roberto in der Sennerei. Mit dem Neubau 2022, realisiert gemeinsam mit der Bauerngenossenschaft Vals, wurde der Grundstein für eine moderne, nachhaltige Käseproduktion gelegt. Seither leitet Roberto das operative Geschäft – mit Fokus auf regionale Wertschöpfung, handwerkliche Präzision und stabile Partnerschaften.



Regionalität, die täglich gelebt wird

Die Milch stammt von neun lokalen Betrieben aus dem Tal. Produziert wird im Dorf – verarbeitet, gepflegt und gereift mit viel Sorgfalt. Das Ergebnis: Käse, der die Region schmecken lässt. «Regionalität heisst für uns: kurze Wege, transparente Prozesse und echte Nachhaltigkeit», betont Roberto.



Alpsommer, Maschinen und Motivation

Die technische Entwicklung hat die Arbeit in der Sennerei erleichtert. Dennoch steht das Handwerk im Zentrum. Was Roberto bis heute am meisten berührt: die vier Alpsommer, die er als Senn verbracht hat. «Aus einfachen Rohstoffen wie Milch verschiedene Spezialitäten herzustellen – das motiviert mich täglich», sagt er.



Erhältlich in der Region – und schweizweit

Wer den Valser Käse probieren möchte, findet ihn in lokalen Läden als Valser Bergkäse. Schweizweit ist er in allen Coop-Filialen als Bündner Bergkäse erhältlich. So schafft es der Geschmack des Valsertals vom kleinen Dorf in die ganze Schweiz.