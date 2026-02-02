Jess Glynne über Musik und Emotionen

Schon früh war Musik ein fester Bestandteil von Jess Glynnes Leben. Ihre erste bewusste Erinnerung ans Singen ist untrennbar mit einer Ikone verbunden: Aretha Franklin. Besonders der Song Say a Little Prayer hatte es ihr angetan. Jess wollte ihn nicht einfach mitsingen, sondern genauso interpretieren können wie ihr grosses Vorbild.



Dass diese tiefe Verbindung zur Musik aus dem Elternhaus stammt, überrascht kaum. «Meine Eltern waren grosse Musikfans», erzählt sie und ergänzt: «Musik war immer präsent, ob zu Hause, im Auto oder im Alltag.» Die musikalische Offenheit prägte ihren Geschmack und ihren Horizont schon in jungen Jahren. «Von Sheryl Crow und Eva Cassidy über Prince und David Bowie bis hin zu Stevie Wonder, Aretha Franklin und Ella Fitzgerald. Die Playlist wechselte dabei ständig», ergänzt sie lächelnd.



Ein prägender Moment folgte im Alter von neun Jahren. Bei einer Schulveranstaltung sang Jess gemeinsam mit einer Freundin Hero von Mariah Carey. Nach diesem Auftritt blieb mehr zurück als Applaus. Zum ersten Mal spürte sie, dass da vielleicht mehr war als reine Freude am Singen. Sie spürte ein verborgenes Talent, das Raum forderte und weiterentwickelt werden wollte.