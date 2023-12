Innovative Architektur im Industriebau

Im soeben fertiggestellten Neubau werden neu Kunststoff-Pipettenspitzen auf höchstautomatisiertem Niveau für ganz Europa und Asien hergestellt. Neben der Rentabilität der Produktion liegt der Fokus auf der harmonischen Integration neuer Strukturen in bestehende Gebäude und der Schaffung eines nachhaltigen, effizienten Arbeitsumfeldes.



«Wir wollten nicht etwas völlig Neues bauen»: Diese Aussage des verantwortlichen Architekten Ingo Aschwege überrascht auf den ersten Blick. Er erklärt: «Wir erhielten eine Anfrage zur Teilnahme am Architekturwettbewerb. Die besonderen Herausforderungen des Projekts haben uns sofort fasziniert. Und so haben wir uns entschieden, einen ungewöhnlichen Weg zu gehen - der letztlich zum Erfolg geführt hat.»

So entschieden sich die Verantwortlichen der Fanzun AG, die Produktion nicht neben dem bestehenden Betriebsgebäude zu errichten, sondern dieses sozusagen «weiterzubauen».

«Das ist für Architekten eher untypisch. Aber wir haben uns bewusst dafür entschieden, die visuelle und formale Sprache des bestehenden Gebäudes zu analysieren und den neuen Teil, der übrigens dreimal so gross ist wie der bestehende, sozusagen nahtlos weiterzuführen», so Aschwege.



Neue Lösungen für neue Herausforderungen

Die Entscheidung der INTEGRA, entgegen allen Trends und Entwicklungen eine industrielle Produktion in der Schweiz aufzubauen, war dabei nur eine der Herausforderungen. Denn dies bedeutet, dass die Produktion wie auch die Logistik den neuesten globalen Entwicklungen der Automation entsprechen müssen, um rentabel zu sein. Für die Planer der Fanzun hiess dies, das Gebäude sozusagen rund um die Automation zu bauen. Aus diesem Grund wurde auch von Beginn an ein Logistikfachmann beigezogen, der auf die Planung von hochkomplexen Industrieanlagen spezialisiert ist. Alles musste der Effizienz untergeordnet werden, denn nur so lässt sich in der Schweiz international konkurrenzfähig produzieren.

Eine weitere Herausforderung waren die Einschränkungen durch die Covid-Pandemie. Und dies gleich auf zwei Ebenen: Einerseits wurden fast alle Meetings über Videokonferenzen abgehalten, was den Aufwand enorm erhöht hat. Und andererseits wurden Baustoffe und -leistungen während Corona laufend teurer, während sich gleichzeitig die Verfügbarkeit der Materialien permanent verschlechterte. So musste permanent überlegt und umgeplant werden, um das Produktionsgebäude innerhalb der Kostengrenze ohne grosse Kompromisse zeitgerecht fertigzustellen.