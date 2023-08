In Zukunft mit Lesefreude!

Lesen lernen: Ein Fundament fürs Leben

Lesen ist eine Grundfertigkeit, die die Basis für lebenslanges Lernen und persönliche Entwicklung bildet. Schon in jungen Jahren, wenn Kinder die Buchstaben entdecken und zu Worten zusammensetzen, beginnt ein Abenteuer, das sie ein Leben lang begleiten wird. Lesen ist der Schlüssel zur Bildung, denn es ermöglicht den Zugang zu Informationen, Wissen und neuen Ideen.

In der Schule sind die Grundlagen des Lesens unumgänglich, um den Unterrichtsinhalten folgen zu können. Kinder, die frühzeitig lesen lernen, entwickeln in der Regel eine bessere schulische Leistung und eine stärkere Fähigkeit zur Problemlösung. Aber auch über die Schulzeit hinaus spielt das Lesen eine entscheidende Rolle. Im Berufsleben werden gut entwickelte Lese- und Verständnisfähigkeiten immer wichtiger, da sie den Umgang mit komplexen Informationen und technischen Texten erleichtern.

Lesen als Tor zur Fantasie und Kreativität

Neben den praktischen Vorteilen ist das Lesen auch eine Quelle der Fantasie und Kreativität. Bücher bieten eine einzigartige Möglichkeit, in andere Welten einzutauchen und in die Gedanken und Gefühle von Charakteren einzufühlen. Romane, Märchen und Fantasy -Geschichten entfalten in den Köpfen der Leserinnen und Leser bunte Bilder und regen die Vorstellungskraft an. Diese Fähigkeit, sich in Geschichten zu verlieren, fördert die Kreativität und kann dazu beitragen, neue Ideen und Lösungsansätze für Herausforderungen im Alltag zu entwickeln.

Lesefreude: Ein Schatz fürs Leben

Das Lesenlernen allein reicht jedoch nicht aus. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Kinder und Jugendliche die Freude am Lesen entdecken und diese Begeisterung weiterverfolgen. Ein Kind, das gerne liest, wird auch ausserhalb des Klassenzimmers mehr Zeit mit Lesen verbringen und so sein Wissen und seine Ausdrucksfähigkeit erweitern.

Die Förderung der Lesefreude ist eine gemeinsame Aufgabe von Eltern, Lehrern und der Gesellschaft insgesamt. Eltern können ihre Kinder frühzeitig mit Büchern vertraut machen und als Vorbilder dienen, indem sie selbst lesen, ihren Kindern vorlesen und über das Gelesene sprechen. Lehrerinnen und Lehrer haben die Möglichkeit, spannende und vielfältige Bücher auszuwählen und den Schülern die Schätze des Lesens näherzubringen.