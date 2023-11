In Sargans entsteht Grossartiges für die ganze Welt

Die Stäubli Sargans AG ist ein Unternehmen der Stäubli-Gruppe und führender Lieferant von Webereivorbereitungssystemen für die Textilindustrie. Wir entwickeln und produzieren automatisierte Einziehanlagen und Knüpfmaschinen. Wir bilden Lernende aus und versuchen junge Menschen für Technik zu begeistern. Unsere Mission ist es, talentierte Menschen zu fördern und ihnen eine erfolgreiche Fach- oder Managerkarriere in den Bereichen Supply Chain, R&D und internationalen Verkauf, Service und Versand zu ermöglichen. Wir legen grossen Wert auf Personalentwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden konsequent bei ihrer Weiterbildung. Wir bieten attraktive und flexible Arbeitsbedingungen, modernste Arbeitsplätze und Tools sowie eine schlanke Führungsstruktur. Wir sind stolz darauf, ein familiäres Umfeld zu bieten, in dem sich unsere Mitarbeitenden wohlfühlen und ihre Leidenschaft für ihre Arbeit entfalten können.

Zudem profitieren unsere Mitarbeitenden von hervorragenden Sozialleistungen, die ihnen Sicherheit und Wohlbefinden bieten. Wir haben langjährige Mitarbeitende, die mit ihrer Motivation und ihrem Fachwissen massgeblich zum Erfolg unseres Unternehmens beitragen. Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden dabei, ihre individuellen Ziele zu erreichen und eröffnen ihnen eine langfristige Perspektive. So ist auch unsere Nachfolgeplanung ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Wir legen grossen Wert darauf, talentierte Mitarbeitende zu identifizieren und sie gezielt zu fördern, um sicherzustellen, dass unser Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich bleibt. Unser Erfolg basiert auf dem Engagement und der Leidenschaft unserer Mitarbeitenden. Wir schaffen ein Umfeld, in dem Freude und Spass an der Arbeit garantiert sind.