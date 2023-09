In der Molino Scartazzini greifen alle Rädchen ineinander

Gibt es eigentlich Mäuse-Gourmet-Menüs in der Mühle Promotogno?

«Mäuse? Die getrauen sich höchst selten in unsere Mühle», schmunzelt Gian Andrea Scartazzini. «Und wenn, dann können sie froh sein, wenn sie noch flüchten können…». Die angelieferten Kunststoffsäcke mit Weizen, Roggen, Mais, Gerste, Kastanien und anderen Getreiden wären ja für Maus & Co. auch unknackbar.

Gian Andrea Scartazzini führt die «Molino Panificio» in Promontogno mittlerweile in der neunten Generation. Die beiden Söhne Vittorio und Giulio sind mit dabei in der Unternehmung, die am Ufer des Flüsschen Maira liegt. Papà Gian Andrea Scartazzini betreibt mit seinem Sohn Vittorio die alte jedoch teilweise modernisierte Mühle. In ganz Graubünden gibt es ausser in Promontogno sonst nur noch eine Handelsmühle im Puschlav.

Verarbeitet werden in der Bergeller Mühle jährlich rund 270 Tonnen Getreide sowohl in Bio- als auch in konventioneller Qualität. Zu Mehl gemahlen wird Weizen, Roggen, Gerste, Dinkel. Buchweizen und anderes wie etwa Kastanien. Die Rohstoffe stammen aus dem Bergell, dem Churer Rheintal und weiteren Bündner Regionen. Das Gran Alpin Getreide, das im Albulatal seinen Ursprung hat, nimmt einen besonderen Platz ein. Abgeholt wird das Getreide in so genannten «Big Bags» vorwiegend bei der Getreidesammelstelle in Landquart, aber auch im Münstertal.