Im Namen der Sauberkeit

Wenn man die Räumlichkeiten der Firma Gieri Cavegn AG in Chur betritt, fällt vor allem eines auf - die Ordnung und Sauberkeit. In jedem Regal steht alles an der exakt dafür vorgesehenen Stelle und jedes Werkzeug oder jede Maschine wartet frisch geputzt auf den nächsten Einsatz. Auch im Büro, ein Stockwerk über der kleinen aber sehr feinen Industriehalle, sieht es aus wie gerade erst neu herausgeputzt. Zufall ist das nicht. Denn bei der Gieri Cavegn AG ist Ordnung und Sauberkeit nunmal das tägliche Brot und so korrekt und professionell wie man als Reinigungs- und Hauswartungsunternehmen die Objekte der zufriedenen Kundschaft zurechtmacht, so soll es schliesslich auch in den «eigenen vier Wänden» aussehen. Eingeimpft wurde den rund 20 Mitarbeitenden diese Art der umfassenden Reinlichkeit von Patron Gieri Cavegn höchstpersönlich. «Für uns ist Sauberkeit nunmal unsere Visitenkarte», erklärt er.

Umfassendes Tätigkeitsgebiet

Begonnen hat derweil alles vor mittlerweile 25 Jahren, am 12. August 1998, um genau zu sein. An diesem Tag hat der gelernte Landmaschinenmechaniker Cavegn das Unternehmen Gieri Cavegn Reinigungen & Hauswartungen als Einzelfirma gegründet und die ersten Jahre gemeinsam mit seiner Frau betrieben. Er erinnere sich noch ganz genau an den ersten Auftrag, sagt Cavegn schmunzelnd. Das sei eine Fensterreinigung an der Austrasse 44 in Chur gewesen. Damals hätten er und seine Frau die Fenster noch mit Zeitungen gereinigt. Heute kann das Unternehmen - das 2013 in eine AG umgewandelt worden ist - sowohl auf die modernsten Reinigungsgerätschaften als auch auf ein kompetentes, top ausgebildetes Team zurückgreifen und so ein Tätigkeitsportfolio anbieten, das von sämtlichen Reinigungen und Hauswartungen über verschiedenste Garten-, Holzschutz- sowie Holzfällerarbeiten, Tiefgaragen- und Spezialreinigungen bis hin zu Räumungs- und Haustechnikarbeiten, Schneeräumungen, ja sogar bis zu professioneller Schädlingsbekämpfung reicht.