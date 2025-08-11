Ihre Augengesundheit in besten Händen

Für Dr. med. Peter Eschstruth hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen: Nach einer intensiven Reisezeit durch Nord- und Mittelamerika ist der Facharzt vor wenigen Wochen mit seiner Familie in den Kanton Graubünden gezogen. «Wir haben uns bewusst für das Graubünden entschieden. Die Natur, die Menschen, das Umfeld – es fühlt sich an wie Ankommen», erklärt Dr. med. Peter Eschstruth. Seit Anfang August verstärkt er nun das Ärzteteam der Vista Augenpraxen & Kliniken in Davos und Chur.

Expertise dank jahrzehntelanger Erfahrung

Dr. med. Peter Eschstruth studierte Humanmedizin an der Universität Marburg. Er absolvierte die Facharztausbildung am dortigen Universitätsaugenspital, bevor er ab 2009 eine eigene Praxis in Kiel führte. Während mehr als zehn Jahren behandelte er in seiner Praxis Patientinnen und Patienten bei ihren augenmedizinischen Anliegen. Heute ist Peter Eschstruth Spezialist für den Grünen Star, das trockene Auge sowie Makula- und Netzhauterkrankungen. «Die Augenheilkunde ist für mich mehr als ein Beruf – sie ist meine Berufung», hält er fest. «Augenheilkunde bedeutet für mich, Menschen über viele Jahre zu begleiten – gerade bei chronischen Veränderungen braucht es Zeit, Sorgfalt und Erfahrung»

Neue Impulse für Davos und Chur

In den Vista Augenpraxen & Kliniken ist Dr. med. Peter Eschstruth hauptsächlich in der Praxis in Davos tätig, einmal pro Woche behandelt er Patientinnen und Patienten in Chur. An beiden Standorten ist er unter der Gesamtleitung von Dr. med. Anima Bühler stellvertretender medizinischer Leiter. «Die Vista bietet ein Umfeld mit höchster fachlicher Qualität. Ich freue mich, Teil davon zu sein und für die Patientinnen und Patienten in Davos und Chur der Ansprechpartner zu sein, der sie bei ihren Fragen und Anliegen zu allen Themen der Augenmedizin berät und behandelt.»

Ob altersbedingte Augenkrankheiten, Fehlsichtigkeiten oder Fehlstellungen der Augen – die Vista Augenpraxen & Kliniken ist die Partnerin für Augengesundheit. Sie ist mit ihren rund 35 Standorten in der Deutschschweiz und im Tessin und etwa 500 Mitarbeitenden das führende Kompetenzzentrum für Augenmedizin in der Schweiz. Die Vista bietet erstklassige medizinische Leistungen und setzt hohe Standards in der Augenheilkunde, Augenchirurgie und Augenlasermedizin. Durch die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Standorte wird das gesamte Spektrum der Augenheilkunde abgedeckt – zum Wohle der Patientinnen und Patienten.

