Hochkarätige Gäste diskutieren die Zukunft der Modellregion Südostschweiz

Das Wirtschaftsforum Südostschweiz ist seit über einem Vierteljahrhundert der zentrale Treffpunkt für Entscheidungspersonen aus der Südostschweiz. Jedes Jahr treffen sich mehrere hundert Gäste, um über aktuelle Chancen und Herausforderungen für die Region zu diskutieren. Hochkarätige Referentinnen und Referenten sowie einzigartige Netzwerkmöglichkeiten verwandeln den Anlass zum wichtigsten Treffpunkt von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft in der Südostschweiz.

Das 27. Wirtschaftsforum Südostschweiz wird am 26. August 2025 in der Stadthalle Chur unter dem Motto «Zukunft gestalten – Modellregion Südostschweiz» über die Bühne. Namhafte Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sprechen darüber, wie zukunftsweisende Innovationen und moderne Technologien die Zukunft der Südostschweiz gestalten können.

EMS-Chefin im Gespräch

Nach der Begrüssung durch Moderatorin Mona Vetsch gibt der Bündner Ökonom Rudolf Minsch einen aktuellen Ausblick auf die Konjunkturlage. Der Chefökonom von economiesuisse geht dabei auf insbesondere auf die Auswirkungen der globalen Entwicklungen auf die Südostschweiz ein. Anschliessend spricht die bekannte Bündner Unternehmerin und Politikerin Magdalena Martullo-Blocher über wirtschaftliche und politische Chancen und Herausforderungen für die Region. Sie ist Mehrheitsaktionärin sowie Delegierte des Verwaltungsrates der EMS-Gruppe. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Domat/Ems ist der grösste private Arbeitgeber im Kanton Graubünden. Ausserdem ist sie Nationalrätin für den Kanton Graubünden und Vizepräsidentin der SVP Schweiz.

Eine hochprozentige Innovation aus der Südostschweiz hat der Bündner Jan «Smüde» Edelbauer gemeinsam mit seinem Kollegen Marco Egli entwickelt. Sie stellen Bündner Minze selber her und arbeiten mit Gastronomie und Detailhandel zusammen, um den Likör schweizweit zu etablieren. Jan Edelbauer gibt einen Einblick, wie der Sprung von der Garage in die Gastronomie gelungen ist.

KI-Hub und Tourismusdestination

Nach der Erfrischungspause zeigt der Neurowissenschaftler und KI-Experte Pascal Kaufmann, welches Potenzial die Künstliche Intelligenz für die Wirtschaftsregion hat. Kaufmann hat mehrere Technologiefirmen wie Alpine AI und Lab42 gegründet und will nun Davos zum Forschungszentrum für eine «politisch neutrale» Künstliche Intelligenz machen.

Auf dem Panel diskutieren Hotelier Andreas Züllig und Eventorganisatorin Luana Bergmanin über die aktuellen Chancen und Herausforderungen im Tourismus. Der Gastgeber des Hotels Schweizerhof und die OK-Präsidentin der Biathlon-WM 2025 sprechen gemeinsam darüber, wie Tourismusdestinationen wie Lenzerheide nachhaltig weiterentwickelt werden können.

Zum Abschluss der Veranstaltung betreten die Erfolgsautoren Mikael Krogerus & Roman Tschäppeler die Bühne. In ihrem ebenso unterhaltsamen wie informativen Vortrag erklären sie mit wenigen Strichen an der Wandtafel, warum uns Entscheidungen so schwerfallen, und was wir machen können, um sie doch zu treffen.

Kulinarische Überraschungen

Das Wirtschaftsforum Südostschweiz bietet erneut attraktive Möglichkeiten, damit sich die Gäste vernetzen und austauschen können. In der Erfrischungspause werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kulinarisch ebenso verwöhnt wie beim abschliessenden Networking-Apéro.

Das Wirtschaftsforum Südostschweiz wird von zahlreichen Partnern und Organisationen getragen. Hauptpartner sind GKB, ÖKK und Domenig. Wissenspartner sind die Fachhochschule Graubünden, die ibW Höhere Fachschule Südostschweiz und die Universität Liechtenstein. Die Veranstalter erwarten mehrere hundert Gäste am diesjährigen Wirtschaftsforum Südostschweiz.