Hirschlädali Präz: Wild, Holz & Herzblut

Erlebnisse mit Nachhall

Ob Apéros im Gehege, Journalistenbesuche oder Marktauftritte: Begegnungen mit Menschen machen für Jaqueline und Simon den Reiz aus. «Das Schönste ist, wenn jemand geerdet und glücklich von uns geht.» Ein Satz, der auch ihr Motto geworden ist: Glück beginnt da, wo man die Zeit vergisst.



Bewusster Genuss statt Massenware

Die Konsument:innen sind sensibler geworden und das freut Jaqueline und Simon. Wer bei ihnen einkauft, tut das bewusst. Das Fleisch gibt es ausschliesslich direkt im Hofladen – als Einzelstücke oder in Mischpaketen. Und wer einmal dort war, kommt gerne wieder: wegen der Produkte und wegen der Menschen dahinter.



Eine Tavolata für Graubünden

Auf die Frage nach dem Tischpromi der Träume tut sich Jaqueline etwas schwer mit ihrer Antwort. Sie kann sich schlicht nicht entscheiden. Denn am Liebsten würde sie eine lange Tafel eindecken - mit vielen Bündner Persönlichkeiten. Es wäre eine illustre Runde mit Architekt:innen, Künstler:innen, Persönlichkeiten, die Graubünden prägen, von Kulinarik bis Tourismus, von Kunst bis Bau. Serviert würden: Jacqueline`s Nostalgie-Spätzli «cun ervas schorras», Scarpatscha, Damhirschragout auf dem Holzfeuer geschmort, Wagyu Flanksteak mit einer Bündner Bergkräuter Gremolata und ein Totabainli-Parfait mit Röteli-Chriesi. Eine kulinarische Liebeserklärung an den Kanton – und an das gute Leben in den Bergen.