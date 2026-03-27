higa: Messe, Genuss & Party

Die Gewerbe-Welt zeigt die Stärke der regionalen Wirtschaft. Handwerksbetriebe, Dienstleister und innovative Unternehmen präsentieren ihr Können und geben Einblick in ihre Arbeit.



Ein weiterer Blickfang ist die Auto-Welt der Garage Mutti aus Fürstenaubruck. Hier stehen aktuelle Fahrzeuge, neue Mobilitätslösungen und automobile Trends im Fokus.



Auch für Bewegung und Action ist gesorgt: Ein Seilpark sowie eine Jumpzone sorgen für Spass und Herausforderung – besonders bei Familien und jüngeren Besucher:innen.



Rund um das Messegelände lädt zudem die Foodmeile zum Geniessen ein. Verschiedene Anbieter sorgen für kulinarische Vielfalt und machen den Messebesuch auch gastronomisch zum Erlebnis.



Und wenn die Ausstellung langsam schliesst, beginnt der zweite Teil des Abends: Im Kitchen-Club wird gefeiert. Täglich ab 22.00 Uhr sorgt das Partyformat für Stimmung – jeweils bis morgens um drei Uhr.



Damit bleibt die higa auch 2026 das, was sie seit Jahrzehnten ist: ein Treffpunkt für die ganze Region – zum Entdecken, Austauschen und Geniessen.