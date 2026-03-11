higa: Messe, Genuss & Party

Vier Tage lang trifft sich Graubünden wieder an der higa. Vom Donnerstag, 9. April, bis Sonntag, 12. April,verwandelt sich das Areal rund um die Stadthalle Chur erneut in einen lebendigen Treffpunkt für Besucher:innen, Aussteller von nah und fern und Unternehmern aus der ganzen Region

Die higa verbindet seit Jahrzehnten Information, Unterhaltung und Begegnung. Auch 2026 setzt die Messe auf eine Mischung aus Ausstellung, Erlebnis und Genuss. Zahlreiche Aussteller präsentieren Produkte, Dienstleistungen und Innovationen aus verschiedensten Branchen und zeigen, wie vielseitig das regionale Gewerbe ist.

