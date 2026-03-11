higa: Messe, Genuss & Party
Vom 9. bis 12. April wird Chur wieder zur higa-Stadt: Messe, Foodmeile, Kochshows und Party im Kitchen-Club bis 03.00 Uhr sorgen für vier Tage Erlebnis rund um die Stadthalle.
Vier Tage lang trifft sich Graubünden wieder an der higa. Vom Donnerstag, 9. April, bis Sonntag, 12. April,verwandelt sich das Areal rund um die Stadthalle Chur erneut in einen lebendigen Treffpunkt für Besucher:innen, Aussteller von nah und fern und Unternehmern aus der ganzen Region
Die higa verbindet seit Jahrzehnten Information, Unterhaltung und Begegnung. Auch 2026 setzt die Messe auf eine Mischung aus Ausstellung, Erlebnis und Genuss. Zahlreiche Aussteller präsentieren Produkte, Dienstleistungen und Innovationen aus verschiedensten Branchen und zeigen, wie vielseitig das regionale Gewerbe ist.
Die Gewerbe-Welt zeigt die Stärke der regionalen Wirtschaft. Handwerksbetriebe, Dienstleister und innovative Unternehmen präsentieren ihr Können und geben Einblick in ihre Arbeit.
Ein weiterer Blickfang ist die Auto-Welt der Garage Mutti aus Fürstenaubruck. Hier stehen aktuelle Fahrzeuge, neue Mobilitätslösungen und automobile Trends im Fokus.
Auch für Bewegung und Action ist gesorgt: Ein Seilpark sowie eine Jumpzone sorgen für Spass und Herausforderung – besonders bei Familien und jüngeren Besucher:innen.
Rund um das Messegelände lädt zudem die Foodmeile zum Geniessen ein. Verschiedene Anbieter sorgen für kulinarische Vielfalt und machen den Messebesuch auch gastronomisch zum Erlebnis.
Und wenn die Ausstellung langsam schliesst, beginnt der zweite Teil des Abends: Im Kitchen-Club wird gefeiert. Täglich ab 22.00 Uhr sorgt das Partyformat für Stimmung – jeweils bis morgens um drei Uhr.
Damit bleibt die higa auch 2026 das, was sie seit Jahrzehnten ist: ein Treffpunkt für die ganze Region – zum Entdecken, Austauschen und Geniessen.