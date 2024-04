Herzlich Willkommen

Steigen Sie ein, lassen Sie den Alltag hinter sich und entdecken Sie auf unseren Reisen faszinierende Orte. Im Sommer erwarten Sie erholsame Badeferien in Bellaria an der Adria, während unsere Wellness-Tage im Frühling und Herbst in Seefeld zum entspannten Verweilen einladen. Ein weiteres Highlight ist unsere Herbstreise auf der traumhaften Insel Elba, die historische Stätten, malerische Dörfer und eine vielfältige kulinarische Szene bereithält.

Die Weihnachtsmärkte werden wir anfangs Herbst 2024 publizieren – den Weihnachtsausflug nach Wien haben wir für Sie jetzt bereits im Programm. Für Schulen, Firmen, Vereine, Gruppen etc. übernehmen wir die Organisation, begleiten Sie auf Wunsch unterwegs und fahren Sie sicher in unseren komfortablen Bussen an Ihr Ziel. Wir nehmen Sie mit auf neuen Strecken, an interessante Ausflugsziele und lassen Sie unvergessliche Reisen erleben.