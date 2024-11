Große Neueröffnung des Casino Bad Ragaz

Nach einer umfassenden Renovierung und Modernisierung erstrahlt das Casino Bad Ragaz in neuem Glanz und lädt alle Spiel- und Unterhaltungsfreunde zur grossen Neueröffnung am 29. und 30. November ein. Zwei Tage voller Überraschungen und besonderer Momente erwarten die Gäste, die die elegante Atmosphäre des neugestalteten Casinos erkunden möchten. Eine Welt des stilvollen Entertainments, die mit innovativem Design und frischem Charme begeistert und jeden Aufenthalt im Casino Bad Ragaz noch schöner und unvergesslicher macht.



Spannende Bargeldverlosungen im Wert von CHF 24'000

Ein Highlight der Neueröffnung ist die grosse Bargeldverlosung mit Gewinnen im Gesamtwert von bis zu CHF 24'000. Das Konzept garantiert Spannung bis zur letzten Sekunde. Beim Eintritt erhält jeder Gast eine Losnummer, deren Doublette in eine Lostrommel wandert. Die Verlosungen finden zu festgelegten Zeiten statt, und nur Gäste, die während der Ziehung vor Ort sind, können gewinnen.

Die Spannung wird noch gesteigert: Gewinnerinnen und Gewinner ziehen aus mehreren verschlossenen Couverts einen Grundgewinn und können diesen in einem zweiten Schritt halbieren, verdoppeln oder unverändert mitnehmen. An beiden Abenden finden sechs Verlosungen statt.



Kulinarische Highlights: Köstlichkeiten aus aller Welt

Zur Feier der Neueröffnung bietet das Casino kulinarische Genüsse: orientalische Spezialitäten am Kebabstand, herzhafte Momos für einen Hauch Asiens, Snacks und verführerische Desserts. Eine stilvolle Cüplibar am Eingang begrüsst die Gäste mit einem Begrüssungsdrink und lädt zum Anstossen auf den Abend ein. Alle Besucherinnen und Besucher erhalten Voucher für Speisen und Getränke, die für die angebotenen Köstlichkeiten eingelöst werden können – der perfekte Start in einen unterhaltsamen Abend.



Live-Entertainment der Extraklasse: Elvis Double, Karikaturen und Magie

Am Samstag, den 30. November, sorgt ein Elvis Presley Double für Stimmung und lässt mit Hits wie „Love Me Tender“ und „Suspicious Minds“ die glamourösen Tage von Las Vegas wieder aufleben. Die Show startet einmal um 21 und einmal um 22 Uhr – ein unvergessliches Erlebnis.

Für die Gäste gibt es ausserdem ein künstlerisches Highlight: Speedpainterin Corinne Sutter, die am 29. und 30. November ab 20 Uhr mit blitzschnellen Karikaturen und ihrer besonderen Oneline-Methode begeistert. Ihre humorvollen und charmanten Kunstwerke fangen die Persönlichkeit der Gäste auf originelle Weise ein und werden zur Erinnerung für Zuhause.

Für magische Momente sorgt Magier Frank Borton am 29. und 30. November ab 23 Uhr. Seine Show vereint Illusion, Humor und Interaktivität, ob spektakuläre Kartentricks oder mentale Magie – Frank Borton zieht das Publikum mit Witz und Charme in seinen Bann und lädt dazu ein, die Grenzen der Realität zu hinterfragen.



Mystische Einblicke mit Wahrsagerin Khara

Mit Wahrsagerin Khara kommt ein weiteres Highlight der Neueröffnung. Am 29. und 30. November ab 19 Uhr gibt Khara mystische Einblicke in die Zukunft und enthüllt verborgene Geheimnisse. Ihre Lesungen basieren auf traditionellen Kartenlegungen und intuitiver Wahrnehmung der Schwingungen und Energien der Gäste. Ein besonderes Erlebnis für alle, die Inspiration und neue Perspektiven suchen.



DJ-Sets für die perfekte Partystimmung

Für die musikalische Untermalung sorgt am Freitag DJ J. Kaliim, der mit seinen Beats das neu gestaltete Casino in eine Tanzfläche verwandelt. Am Samstagabend übernimmt DJ Costa, der mit seiner Musikauswahl für gute Laune und eine ausgelassene Stimmung sorgt.



Das «neue» Casino Bad Ragaz erleben – ein Ort für Spiel, Genuss und Unterhaltung

Das neugestaltete Casino Bad Ragaz lädt ein zu einem umfassenden Unterhaltungserlebnis: aufregende Bargeldverlosungen, kulinarische Köstlichkeiten und beeindruckende Show-Acts schaffen eine Atmosphäre, in der Spielspass und Genuss im Mittelpunkt stehen. Der elegante neue Art déco Look macht das Casino zu einem einzigartigen Ort.



Die Neueröffnung des Casino Bad Ragaz bietet die perfekte Gelegenheit, das neue Konzept in einer exklusiven Atmosphäre zu erleben. Ein Ort des Glücksspiels, der Unterhaltung und der Kulinarik – Das Casino Bad Ragaz freut sich auf alle Besucherinnen und Besucher.