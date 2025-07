Grischa Davos: 23 Nationen ein Team

Der eigene Werdegang des Gastgebers im Grischa Davos ist ein perfektes Beispiel für die vielfältigen Karrierewege in der Hotellerie und Gastronomie. Nach einer KV-Ausbildung hängte Ackermann eine dreijährige Kochlehre an, absolvierte berufsbegleitend das Nachdiplomstudium von HotellerieSuisse und fand über Stationen im Ausland zurück zu seinen Wurzeln. «Mein Onkel führte ein Restaurant im Aargau, und schon ab der sechsten Klasse durfte ich in verschiedenen Küchen schnuppern», erinnert er sich an seine ersten Schritte.