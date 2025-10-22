Glarner Messe 2025: Vielfalt erleben
Die Glarner Messe 2025 begeistert mit rund 100 Ausstellern, spannenden Neuheiten und einem attraktiven Rahmenprogramm. Zu den Höhepunkten gehören zwei Sonderschauen und das Puuräland.
Rund 100 Aussteller präsentieren an der diesjährigen Glarner Messe ihre Produkte und Dienstleistungen. Das sind deutlich mehr als an der letzten Messe vor zwei Jahren. Sie informieren, beraten und überraschen mit Neuheiten, Wettbewerben und spannenden Angeboten.
Zwei Sonderschauen mit königlichem Auftrag
Zu den Höhepunkten der Glarner Messe 2025 zählen gleich zwei Sonderschauen. In der Ausstellung «Künstler bei der Arbeit» geben acht Kunstschaffende aus den Bereichen Malerei, Glaskunst und Papierskulpturen Einblicke in ihr kreatives Schaffen. Die Evangelisch-Reformierte und die Römisch-Katholische Landeskirche des Kantons Glarus treten ebenfalls mit einer Sonderschau auf. Ihr gemeinsamer Stand lädt zu Begegnung und Austausch ein. Im Zentrum steht ein generationenverbindendes Lego®-Projekt, das zum Mitmachen inspiriert.
Spannende Fakten zur Landwirtschaft
Auch darüber hinaus hält die Messe ein vielseitiges Rahmenprogramm bereit. Spannende Fakten und Vielfalt prägen den Auftritt der Glarner Landwirtschaft an der diesjährigen Glarner Messe. Ihr Motto: Fakten und Vielfalt – so lebt die Glarner Landwirtschaft. Informationstafeln zeigen, wie vielfältig und wichtig die Landwirtschaft im Glarnerland ist. Zudem kann man im Puuräland Tiere hautnah erleben und regionale Köstlichkeiten geniessen.
Gewerbe und Zirkus
Am Gemeinschaftsstand des Glarner Gewerbeverbands präsentieren 15 Unternehmen die ganze Bandbreite des Glarner Gewerbes, von traditionellem Handwerk bis zu innovativen Dienstleistungen. In der Showküche des Gewerbestandes bereitet der Kiwanis Club Glarus Snacks und kleine Speisen zu. Der Erlös aus dem Verkauf geht an eine gemeinnützige Organisation. Für besondere Momente sorgt der Zirkus Mugg, der mit Magie, Artistik und Mitmachangeboten Gross und Klein gleichermassen begeistert.
Zusammensitzen und geniessen
Im Glarner Beizli wirtet neu die Lintharena, da Glarona Käse Genossenschaft das Beizli aufgrund ihres Einsatzes am diesjährigen ESAF nicht auch noch führen konnte. Die Messeleitung musste daher eine neue Lösung suchen. Dass die Lintharena das Glarner Beizli neu führt, war naheliegend und ist sinnvoll, da dies vieles vereinfacht. Neben dem Glarner Beizli bietet die Messe im Freigelände diverse Verpflegungsstände.