Glarner Messe 2025: Vielfalt erleben

Rund 100 Aussteller präsentieren an der diesjährigen Glarner Messe ihre Produkte und Dienstleistungen. Das sind deutlich mehr als an der letzten Messe vor zwei Jahren. Sie informieren, beraten und überraschen mit Neuheiten, Wettbewerben und spannenden Angeboten.

Zwei Sonderschauen mit königlichem Auftrag

Zu den Höhepunkten der Glarner Messe 2025 zählen gleich zwei Sonderschauen. In der Ausstellung «Künstler bei der Arbeit» geben acht Kunstschaffende aus den Bereichen Malerei, Glaskunst und Papierskulpturen Einblicke in ihr kreatives Schaffen. Die Evangelisch-Reformierte und die Römisch-Katholische Landeskirche des Kantons Glarus treten ebenfalls mit einer Sonderschau auf. Ihr gemeinsamer Stand lädt zu Begegnung und Austausch ein. Im Zentrum steht ein generationenverbindendes Lego®-Projekt, das zum Mitmachen inspiriert.